Coparmex-Tabasco dice que empresas no están en ‘condiciones’ de pagar el reparto de utilidades… por pandemia

TABASCO, MX.- La mayoría de las empresas tabasqueñas no están en condiciones de pagar el reparto de utilidades, ya que tras la pandemia no hay ganancias, sino la sobrevivencia de las unidades de negocios que evitaron el cierre definitivo, refirió el presidente de la Coparmex en Tabasco, José Luis Zúñiga Lozano, publicó xevt.com.

El líder patronal señaló que, en la entidad, el 90 por ciento de las Mipymes no generó utilidades, sino que sobrevivieron generando ingresos para vivir al día.

“El tema del reparto de utilidades, no hay ni utilidad, no hay ganancia, hay sobrevivencia de las empresas y muchas no lograron transitar desde el día 1 de la pandemia hasta lo que hemos visto actualmente, apenas empezamos a ver una actividad económica por consecuencia, el empresario lejos de estar pensando en contratar, está pensando en rejuntar nuevamente sus canicas y ver cómo enfrentar el reto que tenemos por delante. Alrededor de 27 mil o 30 mil empresas más- menos, por mencionarte un número, lo que pasa es que el 98% son micros y pequeñas empresas, de éstas me atrevo a decir que ni siquiera el 90% generó utilidad, es estar al día a día, las grandes empresas tienen capacidad de absorber las pérdidas, pero no quiere decir que por mantenerse abiertas no estén padeciendo”, expresó.

Finalmente, señaló que, desde su inicio hasta la fecha, la pandemia ha cerrado al menos 10 mil negocios en Tabasco, donde incluso las plazas comerciales en general tienen puntos de operación de hasta un 5% y de la plantilla existente de las empresas no se han generado nuevas oportunidades laborales, sino que han ponderado la sobrevivencia de los pocos empleos que quedaron durante la pandemia. (Fuente: xevt.com)