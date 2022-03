LAURA SE DICE INOCENTE: Aclara Beristain que no se separará de su regiduría mientras avanza investigación por abuso de autoridad en su contra

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Por no tener una sentencia en contra ni estar limitada en sus derechos político-electorales, la ex presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, aseguró hoy que no hay motivos para ser separada de su cargo como regidora.

La ex edil fue vinculada a proceso, el pasado 17 de marzo, acusada de abuso de autoridad, luego de ser denunciada por una empresa concesionaria del servicio de recolección de basura.

Al respecto, la hoy regidora aclaró que esta vinculación a proceso “solo implica que se continúa con una investigación para determinar si existe delito o no”. En tanto transcurre su juicio, ella es considerada inocente.

Después de aclarar esta situación, la morenista no quiso responder preguntas.

Cabe destacar que el secretario general del Ayuntamiento, Juan Novelo Zapata, opinó que sería “idóneo” que la ex edil solicitara licencia, para enfocarse en las acusaciones en su contra.

El Ayuntamiento de Solidaridad ha presentado varias denuncias ante la Fiscalía General del Estado en su contra, por presuntos actos de corrupción, sin que estos casos hayan sido judicializados todavía. (AGENCIA SIM)