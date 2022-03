AMLO buscará que consejeros y jueces electorales sean electos mediante voto ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Tras el fallo del Tribunal Electoral que vuelve a prohibir la propaganda gubernamental en la antesala de la consulta de revocación, el presidente López Obrador adelantó este martes que presentará una reforma que plantea la elección de magistrados y jueces electorales por medio del voto para evitar posturas políticas en la toma de decisiones, publicó El Financiero.

“Vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es que no haya consejeros ni magistrados que no tengan vocación democrática y que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Que sea el pueblo que los elija, con voto abierto”, anunció.

La iniciativa será enviada después del 10 de abril, una vez que se hayan llevado a cabo los comicios de la revocación de mandato.

¿Cómo serán elegidos los consejeros y magistrados electorales?

Cada poder de la nación propondrá a 20 aspirantes a consejero y consejera electoral, es decir 60 en total, para que sean elegidos a través de elecciones abiertas.

La mitad de los candidatos deberán ser mujeres.

El/la que obtenga la mayor cantidad de votos será seleccionado/a para ocupar el cargo de presidente/a del consejo.

El proceso para elegir a las y los magistrados será parecido.

Tribunal Electoral echa atrás decretazo

El mandatario dio a conocer sus planes luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulara el Decreto de interpretación auténtica del concepto de “propaganda gubernamental” que permitía la promoción de la consulta de revocación por parte de funcionarios públicos en periodo de veda electoral.

Al estudiar el caso las y los magistrados determinaron que el Decreto es inaplicable a los casos de revocación de mandato ya que establece una excepción a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante el desarrollo del plebiscito, lo cual es violatorio de la ley prevista en la Constitución.

López Obrador, quien no tenía conocimiento sobre el fallo, cuestionó la actuación del Tribunal.

“Cómo un tribunal electoral va estar en contra de que se difunda una consulta, un plebiscito, un referéndum, es una paradoja, contradictorio, es un absurdo, además de ser antidemocrático”, acusó. (Fuente: El Financiero)