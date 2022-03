López-Gatell advierte que aún queda un ‘remanso’ de la epidemia de COVID-19; llama a vacunarse

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que todavía queda “un remanso” de la epidemia, por lo que no se deben de confiar y llamó a la población a vacunarse contra el coronavirus o a aplicarse un refuerzo, publicó Milenio.

“Tenemos un remanso en el curso de la epidemia. Tenemos nueve semanas consecutivas donde ha estado disminuyendo la cantidad de personas que enferman de COVID-19, las personas que ingresan a los hospitales son menos y están prácticamente vacías las unidades COVID”, comentó.

Comentó que hasta el corte de la semana 11 del año iniciaron los descensos en los niveles epidemiológicos, y actualmente sólo 0.1 por ciento de los casos están activos, lo que significa que pueden contagiar.

Respecto a la hospitalización, destacó que se puede observar una reducción del 97 por ciento si se toma como comparativo el punto máximo de la pandemia en la segunda ola. Además, sólo el cinco por ciento de las camas para pacientes covid-19, tanto las normales como las que requieren ventilador, están ocupadas.

“Hay muchas personas que egresaron. La mortalidad, que es la indicación más grave, también, una reducción absoluta del 98 por ciento comparada con la cresta de la segunda ola”, añadió.

El funcionario insistió en que el factor más importante para lograr los niveles actuales ha sido la vacunación, ya que se ha bajado las muertes a sólo 35 defunciones por coronavirus en promedio por día.

En este sentido pidió a la población que no ha recibido los biológicos acudir a inmunizarse, y a aplicarse los refuerzos a quienes ya les correspondan. “Si te dio COVID después de dos vacunas, de todos modos vacúnate, si no te has vacunado y es la primera vez que piensas en ello, vacúnate. Tenemos vacunas suficientes para cubrir a población y a niños y niñas que han sido indicados”, puntualizó.

​Detalló que nueve de cada 10 mexicanos adultos están protegidos con vacunas. Mientras que los refuerzos registran porcentajes de 75 por ciento en mayores de 60 años, 51 por ciento en personas de entre 40 y 59 años, y 44 por ciento de 18 a 39 años.​ (Fuente: Milenio)