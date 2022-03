Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa exigen llamar a declarar a Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Padres de los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador buscar las herramientas legales que permitan llevar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto sobre la desaparición en 2014, publicó Expansión Política.

“Desde el día de hoy queremos decirle también a este nuevo gobierno que vea las formas legales de que también Enrique Peña Nieto sea llamado a declarar, sea investigado, qué tanto tuvo que ver en la desaparición de nuestros hijos”, pidió Emiliano Navarrete, uno de los padres de los jóvenes.

Este martes en las instalaciones del Centro Prodh, padres y madres de los jóvenes normalistas ofrecieron una conferencia de prensa para fijar su postura por la presunta manipulación que realizaron elementos de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, donde, de acuerdo con la llamada Verdad Histórica, fueron incinerados los jóvenes normalistas.

Los padres de familia reprobaron el actuar de las Fuerzas Armadas y aseguraron que ha representado un obstáculo para el avance de las investigaciones.

“¿Cómo es posible que la Sedena desde el tiempo que gobernó Peña Nieto siempre ocultó información…? ¿Cómo es posible? El mismo Peña Nieto en ese entonces, igual ordena la entrega de la documentación que pudiesen tener sobre el caso, ¿le hicieron caso? No, porque era un acuerdo que tenían entre ellos”, lamentó el padre de José Ángel Navarrete, quien tenía 18 años al momento de su desaparición.

Mario César González, padre de César Manuel González Hernández, dijo que las 43 familias están enojadas porque “les han visto la cara”.

“¿Cómo no estar enojado si a tres años sale una información que debió haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si en su momento que sabíamos que no se movía por falta de información los padres en la comisión la pedíamos? ¿Cómo no estar enojados sino sabemos nada de nuestros hijos? No estoy hablando de las instituciones pasadas y los mandos pasados, estoy hablando de estos mandos que nos prometieron llegar a la verdad, de estos mandos que jugaron con nosotros, que lo único que quería era la fotografía”, acusó.

María Elena Guerrero reclamó que a tres años del gobierno de López Obrador aún no se tengan grandes avances en la investigación.

“Nunca imaginamos que a tres años de este nuevo gobierno no tengamos información del paradero de nuestros hijos. Pero sí reconocemos un avance para saber la verdad y que se haga justicia”, dijo.

Cristina Bautista acusó que el Ejército sigue siendo un obstáculo para el avance en las investigaciones, por lo que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador retomar las reuniones que fueron suspendidas desde septiembre pasado.

Por su parte, el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, manifestó que hay indignación por el proceso de investigación “turbio” y porque la manipulación del basurero de Cocula tuvo como objetivo ocultar qué pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Los padres de familia tenían confianza en las Fuerzas Armadas, pensamos que podrían coadyuvar al esclarecimiento de los hechos. Fuimos nosotros, varias veces nos reunimos con militares, pensamos que podrían contribuir… Lo que nos damos cuenta es una actuación sucia, una actuación de un juego sucio de las Fuerzas Armadas que en nada ha contribuido a la verdad, con una visión contrainsurgente que no tenía el objeto del esclarecimiento de estos hechos”, señaló.

Dijo que ya que ha quedado claro que la llamada verdad histórica es un montaje, piden que se privilegie el paradero de los estudiantes y que la investigación que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador contra los marinos involucrados se extienda a toda la cadena de mando. (Fuente: Expansión Política)