“NO SABEMOS CUÁL VA A SER EL IMPACTO AMBIENTAL”: Daños por el nuevo trazo del Tren Maya son incalculables, advierte ‘Amigos de Sian Ka’an’

CANCÚN, MX. – Por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya en un nuevo trazo paralelo a la carretera federal, Gonzalo Merediz Alonso, director ejecutivo de Amigos de Sian Ka’an, advirtió daños difíciles de evaluar por la falta de estudios de impacto ambiental y de mecánica de suelo, entre otros, para conocer la diversidad de flora y fauna que habitan en la zona.

En el marco del anuncio de una subasta virtual de arte a beneficio del desarrollo sustentable del Caribe Mexicano, el representante de dicha organización no gubernamental señaló que “el gran problema del Tren Maya es que no sabemos cuál va ser ese impacto ambiental, no hay estudios”.

“Se cambia la ruta, no hay un estudio de impacto ambiental que nos permita decir cuál va ser el impacto sobre esos ríos subterráneos, cuál es el impacto sobre esa selva y que le permita a la autoridad, en este caso la Semarnat, dar una autorización, negarla y si la da, con base en una serie de condicionantes que ayuden a reducir ese impacto ambiental”, indicó ante los representantes de los medios de comunicación.

Admitió que el Tren Maya podría ser una salida a muchos de los problemas de movilidad y seguridad en la carretera federal, pero, insistió, se necesita conocer cuál sería el grado de afectación, por ello consideró indispensable realizar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

“El que se abra una brecha para hacer una vía férrea sin saber qué va pasar con esa vegetación, qué fauna se está afectando, qué especies animales hay o no hay que pudieran estar protegidas por la ley, en el momento en que las eliminas pudiera estarse incumpliendo con la ley”, advirtió.

Al final, dijo que todas las voces deberían enfocarse a ver que se cumpla la normativa ambiental, que se hagan los estudios y que se determine cuál es la ruta, las medidas precautorias, si es necesario desplazar la ruta o poner puentes, entre otras medidas.

Invitan a subasta de arte para apoyar la conservación del medio ambiente en Quintana Roo

En alianza con Bernardini Art Gallery Adn Auction House, la organización no gubernamental “Amigos de Sian Ka’an” realizará una subasta electrónica del 2 al 4 de abril próximos con el objetivo de recaudar fondos para apoyar las labores de conservación en Quintana Roo y al mismo tiempo impulsar el arte, anunció este jueves su director ejecutivo, Gonzalo Merediz Alonso.

“Nos hemos aliado para llevar a cabo una subasta de arte, una subasta que nos permita darle al público por un lado la oportunidad de invertir en un patrimonio artísticos… y al mismo tiempo pues invertir en apoyar la conservación y la sustentabilidad del Caribe Mexicano”, indicó en conferencia de prensa.

Añadió que la organización que representa mantiene diversos talleres enfocados en la aplicación de una guía de prácticas de construcción hotelero y para el tratamiento de aguas residuales, para los cuales se requieren recursos, que buscan obtener a través de la alianza Bernardini Art Gallery Adn Auction House.

Dijo que la subasta, cuya meta es de 300 mil pesos, se realizará a través de WhatsApp con un catálogo de 480 obras, entre pinturas, fotografías y esculturas de artistas jóvenes y reconocidos tanto de México como del extranjero, como Rufino Tamayo, Leonora Carrington, Francisco Toledo y Rafael Coronel, entre otros, quienes donarán un porcentaje de los ingresos.

“Buenas partes de estas obras, alrededor de 70, fueron donadas por artistas que acudieron a nuestro llamado, artistas de la zona maya que están participando, artistas cancunenses y otros artistas de otros lugares del país que están generosamente donando sus obras a esta subasta y a parte de las obras de catálogo de esta galería”, detalló el entrevistado.

Añadió que los interesados tendrán el beneficio de participar con precios preferenciales, menores al que podrían adquirirse en una subasta normal.

“Es una mecánica muy sencilla, el precio mínimo de las obras es de mil pesos y siendo una subasta ya los pujantes irán ofreciendo y demás, esperamos realmente alcanzar donativos importantes para nosotros”, indicó. El número telefónico para registrarte y solicitar mayor información es el 442-86-42372. (Agencia SIM)