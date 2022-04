AMLO confía en que militares preservarán mega obras de la 4T porque utilidades serán para sus jubilaciones

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los elementos del Ejército cuidar y defender las obras del Tren Maya, pues éstas no solo impulsan el turismo y el desarrollo, sino también para tener utilidades y garantizar las pensiones de los integrantes de las fuerzas armadas que van al retiro, publicó Milenio.

En su visita a un campamento de ingenieros militares que participarán en la construcción de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, el Presidente de la República dijo a los militares: “¿Y por qué estamos haciendo todo esto? No solo para impulsar el turismo, no solo para impulsar el desarrollo, para que haya trabajo, para que se tengan utilidades y se garantice en el futuro que nunca falten a las pensiones a los integrantes de las fuerzas armadas que van al retiro; no solo eso, también para que cuiden y defiendan estas obras que se hacen con dinero del presupuesto, sin deuda”.

López Obrador agradeció el apoyo del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y les recordó que las obras del Tren Maya deben estar terminadas en diciembre de 2023.

El viernes y sábado visitamos cuatro campamentos de ingenieros militares que han iniciado la construcción de 550 kilómetros del Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. pic.twitter.com/IxfOUBYhnl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 3, 2022

“Voy a estar viniendo, no tan seguido para que no se presionen tanto, pero ya saben que tenemos que terminar en diciembre del año próximo: la gente quiere el Tren Maya”, indicó.

En un vídeo compartido en redes sociales, el mandatario informó que entre el viernes y el sábado visitó cuatro campamentos de ingenieros militares que iniciaron la construcción de 550 kilómetros del Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto.

Subrayó que se trata de obras sin fines de lucro y en beneficio de todos los mexicanos. “Se están financiando estas obras con el presupuesto público, porque no permitimos la corrupción, el presupuesto rinde cuando se maneja con honestidad”, agregó.

El Presidente expresó su agradecimiento a los ingenieros militares por su participación en los megaproyectos del gobierno federal, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

“¿Y qué buscamos con la construcción del Tren Maya?, que esos turistas que llegan a disfrutar de las playas, de la belleza del Caribe, del azul turquesa, puedan introducirse al territorio, puedan quedarse más tiempo y poder disfrutar de una riqueza extraordinaria que tenemos los mexicanos, la riqueza arqueológica los vestigios de las grandes civilizaciones, de las grandes culturales que poblaron Mesoamérica, esta región del país”, indicó. (Fuente: Milenio)