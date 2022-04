SUMA MARA NUEVAS ADHESIONES DEL PRI, PRD Y AHORA EL PAN: Renuncia Juan Carlos Pallares a más de 25 años de militancia en el albiazul para sumarse a la candidatura de Mara Lezama

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Luego de pertenecer al Partido Acción Nacional (PAN) de más de 25 años y por considerar que se perdieron las formas, el ex secretario general de dicho partido renunció a su militancia para incorporarse a la campaña de la candidata de Morena a la gubernatura del Estado, Mara Lezama.

Pallares Bueno se suma a los diputados Carlos Hernández Blanco, de extracción priista – que aún no se ha confirmado su renuncia a su militancia y su separación de la bancada en la Décimo Sexta legislatura – y Pedro Pérez Díaz, quien renunció al PRD y se declaró diputado sin partido en el congreso local.

Este domingo, Pallares entregó su carta de renuncia dirigida al presidente estatal, Faustino Uicab Alcocer, a las 9 de la mañana con 47 minutos y por la tarde se le vio ya en el inicio de campaña de Mara Lezama.

En la breve misiva, quien fuera dirigente estatal, secretario general, ex diputado local y federal, entre otros cargos, señaló que luego de una profunda reflexión llegó a la conclusión que su lugar dentro del partido ya no tiene sentido, “ya que se han tomado decisiones y perdido las formas que no puedo compartir ni estar a gusto con ellas”.

Agrega que desde la esfera ciudadana continuará con su andar por el bien de Quintana Roo y el país.

Cabe señalar que su andar ciudadano lo llevó a sumarse a la campaña de la candidata de Morena, Mara Lezama. (Noticaribe)