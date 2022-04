Morena se ha vuelto en el refugio de los despechados: Eduardo Martínez Arcila

CHETUMAL, MX.- Para el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Morena está demostrando una “obsena obsesión” de querer llevarse a todos los actores políticos, pero por lo mismo después sufrirá el “mal del empacho”, al no poder digerir a todos cuantos está reclutando.

“Son como los que se gastan la quincena antes de recibirla”, criticó, al indicar que ya están repartiendo posiciones con apenas una semana de campaña.

Entrevistado por las recientes renuncias del ex dirigente estatal, Juan Carlos Pallares, y el ex dirigente municipal de Benito Juárez, Eduardo Pacho, Martínez Arcila afirmó que no es algo que los tomara de sorpresa, pues ya sabían de estas intenciones, que dijo que tienen que respetar.

Eso sí, acotó que Morena ya se ha visto que se está transformando en “el refugio de los despechados” y de los frustrados quienes lo no lograron sus objetivos personales en sus partidos de origen.

“Quien no se siente a gusto por no lograr algo personal y se va, se entiende que está pensando en él, que es una situación propia”, criticó.

Acción Nacional finalmente es más grande que cualquier actor político, añadió, al ser una institución, y quien se va lo hace solo.

Si bien todos tienen libertad de “cambiar de color”, opinó que sí es criticable sumarse a otra fuerza sin antes renunciar en la que estabas, como ocurrió con Pallares, quien fue visto en un mitin de Morena y después renunció. (Agencia SIM)