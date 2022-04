QUE WILLIAM CONRADO “DEJE ESE ESCRITORIO” Y QUE REVISE: Critican mala calidad de obras en carretera a Chiquilá

KANTUNILKÍN, MX.- Los trabajos de rehabilitación en la carretera Kantunilkín-Chiquilá marchan de forma incompleta, empleando pésimos materiales, afirmó hoy Gerardo Hoyos Blanco, secretario general del Sindicato de Taxistas de Chiquilá.

En entrevista, afirmó que de esta carretera, solo el tramo entre San Ángel y Solferino era el que estaba en mal estado, pero en lugar de enfocarse en ello, la Secretaría de Obras Públicas (Seop) del Gobierno del Estado quiso reparar todo el camino, pero mal.

“Al final no quedó bien, hay partes que solo pintaron y otras que fueron bacheadas. Los baches pequeños ni siquiera los arreglaron; solo rellenaron los grandes, pero con pésimos materiales.

El Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y el Gobienro del Estado debieron supervisar que los trabajos fueran realizados bien, pues parece que la contratista fue dejada a sus anchas, fustigó.

“Debieran supervisar. En Yucatán el Colegio de Ingenieros es quien supervisa. Acá no lo hacen así, pero no hay que ser ingeniero para darse cuenta que no aplican materiales de calidad”, afirmó.

Por eso le hizo un llamado a William Conrado Alarcón, titular de la Secretaría de Obras Públicas, para que “deje ese escritorio” y venga a revisar los trabajos hechos. (Agencia SIM)