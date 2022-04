‘Gran mayoría’ de crímenes en México no se investigan, según informe del Departamento de Estado de EU

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en su informe anual sobre derechos humanos que el crimen organizado es el principal perpetrador de violencia en México y que las autoridades no investigan “la gran mayoría de crímenes”, publicó lopezdoriga.com.

