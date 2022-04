SECTOR SALUD ESTANCADO: Después de 40 meses sin despegar, AMLO ofrece ‘presupuesto ilimitado’ para atención médica y fármacos gratuitos…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su decimotercer informe de Gobierno en Palacio Nacional, en el que destacó una disminución significativa de la pandemia de coronavirus, anunció resultados en materia de seguridad, resaltó su lucha por recuperar la industria eléctrica y anunció que en materia de salud, no habrá limite presupuestal para otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los mexicanos, publicó Expansión Política.

“Van a haber médicos en los centros de salud, también los fines de semana que se enferma la gente, el sábado y domingo. Se van a garantizar análisis clínicos y el 100% del abasto de medicamentos, al mismo tiempo que vamos a regularizar con plazas y prestaciones a 80 mil trabajadores de la salud… No hablo de presupuesto porque para este plan no hay techo financiero, no hay limite, tenemos todo el dinero que se necesite”, aseguró.

El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador se da luego de que a 40 meses del inicio de su administración el sistema de salud no logra despegar.

Un informe de 50 minutos

minutos después de las 17:00 horas, el presidente salió al Patio de Honor de la sede del Ejecutivo Federal para rendir su decimotercer informe de gobierno, el de esta tarde con motivo de los 100 días del inicio de su cuarto año de gestión.

A diferencia del pasado informe, este se realizó con pocos invitados, entre ellos, miembros de su gabinete como el secretario de Salud, Jorge Alcocer; el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la secretaria de Bienestar; Ariadna Montiel Reyes; el titular de la CFE, Manuel Bartlett; el titular de Sedatu, Román Meyer; los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval; el de Marina, Rafael Ojeda Durán; además del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; la jefa de Gobierno, Cludia Sheinbaum; legisladores y empresarios.

Este mensaje se da a dos días de que se realizara la consulta de revocación de mandato, en la que más de 15 millones de mexicanos pidieran que permaneciera en el cargo.

El presidente destacó que buscará continuar impulsando con dichos y hechos la revolución de las consciencias para lograr que los cambios hasta ahora logrados sean irreversibles aunque termine su gobierno.

“Pienso que hay dos coas fundamentales: continuar impulsando con dichos y hechos la revolución de las consciencias que es lo más eficaz para enfrentar el pensamiento conservador y reaccionario de nuestros opositores y no solo para eso, para que se conviertan en irreversibles las conquistas de nuestros tiempos, que todo lo que logremos en beneficio de pueblo no tenga marcha atrás, y la mejor garantía, el mejor seguro es el cambio de mentalidad de nuestro pueblo porque la gente va a ser la encargada de defender esas conquistas en su beneficio”, dijo. (Fuente: Expansión Política)