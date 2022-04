ELECCIÓN 2022 | PROMETE VIDA DIGNA A QUINTANARROENSES: Dice Mara Lezama que el gobierno debe combatir la corrupción y velar por la igualdad de oportunidades para todos

CHETUMAL, MX.— Mara Lezama, candidata a la gubernatura, dijo hoy que está convencida de que el gobierno debe garantizar una vida digna, combatir la corrupción y velar por la igualdad de oportunidades para todos, lo que sólo se puede lograr con la Cuarta Transformación, que es el lado correcto de la historia, en el que no se miente, no se roba y no se traiciona al pueblo.

En su segundo día de actividades en esta ciudad, esta tarde encabezó otra emotiva caminata, en la colonia Solidaridad, donde dijo que Chetumal es una ciudad extraordinaria que debe recuperar su brillo, pues aquí despachan los tres Poderes, anunció que se promoverán sus bellezas y atractivos e inversiones para recuperar empleos y generar nuevos, dignos y bien remunerados, incluso para los jóvenes recién egresaros de las universidades.

Luego de comentar que en cada colonia y comunidad visitada en el Sur se percibe la esperanza de un cambio verdadero, la abanderada de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, quien en la caminata estuvo acompañada por más de 500 militantes y simpatizantes, aseguró que habrá inversión para fortalecer al campo y se estudiarán propuestas para crear un rastro TIF y un centro de distribución de los productos agropecuarios que consume la zona norte, para vender directamente.

Mara Lezama fue recibida en la colonia Solidaridad con porras, cantos, consignas de apoyo, carteles y mantas con mensajes de respaldo –“Bienvenida a tu casa, Chetumal”, decía una pancarta–. Ahí dijo que viene a hablar con el pueblo, a conocer los flagelos de hombres, mujeres, jóvenes y niños y decirles que hará un gobierno de la 4T bajo los preceptos del Presidente. Los conservadores no quieren que lo logremos, pero “el pueblo unido jamás será vencido”, expresó.

A cada momento la candidata morenista se detenía ante las solicitudes de fotografía de los vecinos, recibió unas artesanías de obsequio –jabones y productos de higiene elaborados a base de miel– y nuevamente fue invitada a pasar a algunos hogares. “Este cariño de la gente se traduce en una gran responsabilidad, que me obliga a seguir caminando y a escuchar para trabajar y dar respuestas realistas”, expuso la abanderada, quien recibió abrazos y felicitaciones de familias enteras.

“Estoy seguro de que serás la próxima gobernadora”, le dijo don Luis, uno de los vecinos que se acercó para exponerle sus carencias y solicitarle mejor alumbrado y seguridad; Pedro Pablo Pech, conocido en la colonia como “Cocopech”, de 70 años de edad, la atendió en su hogar y, sentado en su silla de ruedas, le refrendó todo su apoyo y voto el 5 de junio, en tanto que José Santiago Cárdenas la recibió en su taller mecánico junto con su familia.

A los comerciantes, quienes le solicitaron apoyo para impulsar sus negocios, les garantizó que trabajará por la reactivación económica. En esta ocasión, se detuvo en la tienda de abarrotes, verdulería y carnicería de Don Chente para comprar frutas. (Fuente: Morena)