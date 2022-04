Ocupación hotelera en la Riviera Maya llega al 92% en Semana Santa

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Desde el pasado domingo, hoteles de la Riviera Maya vieron un incremento en turismo nacional, debido al arranque de las vacaciones de Semana Santa, mismo que volvió a crecer de manera considerable a partir de anoche, previo a Jueves Santo

Así lo confirmó Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, quien comentó que la ocupación ha aumentado incluso por encima de lo previsto, para posicionarse entre el 90 y 92%.

“Estas cifras son buenas para el destino, para la recuperación económica y para el estado”, declaró el líder hotelero.

Cuestionado sobre el arribo de sargazo, declaró que ya han detectado una campaña negativa hacia Quintana Roo con ese tema, en la que incluso se publican fotos de otros años, lo que ya es contrarrestado por los hoteleros en redes sociales, al publicar fotos diarias de sus playas.

“No es que no haya sargazo, pero así como hay playas con esta alga, hay muchas que no lo tienen”, comentó al indicar que el mensaje que se debe transmitir es que no es en todas partes. (AGENCIA SIM)