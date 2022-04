RECONOCEN VACÍOS EN LA LEY: No se encuentra la manera de aplicar sanciones por el manejo inadecuado del sargazo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Debido a que el sargazo no se encuentra tipificado dentro de la ley, no se ha encontrado la manera de atender el problema y su disposición final, reconoció el procurador de protección al Ambiente, Miguel Nadal Novelo.

La atención del sargazo tiene muchas aristas, ya que no queda establecido en la ley su tratamiento debido a que no es un residuo generado por alguna empresa o un particular, es material orgánico que llega a las costas y cada ayuntamiento determina sitios de disposición final o en los rellenos sanitarios de acuerdo con los criterios establecidos por la Semarnat, detalló.

Dijo que en estos momentos hay preocupación por la cantidad de sargazo que llega a las playas y el retiro desde las playas para disposición final en los sitios establecidos por los ayuntamientos.

Recordó que durante el 2019, la PPA detectó sitios clandestinos de disposición final pero que no pudieron aplicar sanciones ya que no está especificado dentro de la ley el tema del sargazo. (Noticaribe)