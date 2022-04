TRIUNFO PARA EL PUEBLO DE HOMÚN: La megagranja de cerdos deberá permanecer cerrada

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- La megagranja de cerdos establecida en Homún deberá permanecer cerrada al menos en lo que concluye el juicio de amparo promovido por las niñas y niños de la zona, luego de que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, consideró aplicar los lineamientos de estándares internacionales, sobre todo los enfocados en materia de consulta a la población indígena.

De acuerdo con información emitida por integrantes de Kanan ts’ono’ot, Representantes de la Infancia en Homún e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, para la población del municipio es una buena noticia, pues este proyecto promovido por la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) representa un riesgo en materia de salud y medio ambiente.

Tras esta primera determinación, los habitantes aprovechan la oportunidad para solicitar al Gobierno del Estado que deje de ser cómplice de las empresas que promueven la industria porcícola en Yucatán.

La razón por la que el Juez Leal Mota determinó que las obras sigan suspendidas es porque la empresa no aportó pruebas de hechos

novedosos.

Fue detectado también que la planta de tratamiento de aguas residuales no estaba concluida al momento de iniciar operaciones, además no se hizo la consulta previa a la población maya de Homún para saber si estaban de acuerdo o no con la construcción de una megagranja en la zona.

En relación a la ausencia de novedad en las pruebas, el Juez indicó que la empresa usó sólo documentos basados en hechos pasados, es decir, en uno de ellos expone que en 2017 la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), consideró viable la planta de tratamiento

al momento de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la fábrica de cerdos.

Sin embargo, no cuentan tampoco con pruebas científicas que muestren que la planta de tratamiento evitará que haya contaminación.

Por otra parte, el Juez consideró que no se hizo una consulta pública indígena de forma previa y también adecuada al contexto. (Noticaribe)