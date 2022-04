ELECCIÓN 2022 | Estefanía Mercado camina las colonias Villamar I y Villas Riviera donde escucha y recoge necesidades del pueblo

PLAYA DEL CARMEN, MX.— Playa del Carmen es un referente en turismo, pero también tiene que serlo en oportunidades, mejores salarios, salud, seguridad y en la protección a los derechos humanos de los hombres y mujeres que viven en esta ciudad, aseguró la Candidata a Diputada por el Distrito X de la Coalición Juntos Hacemos Historia, Estefanía Mercado, al recorrer este día las colonias Villamar I y Villas Riviera.

Estefanía Mercado caminó esta mañana por la colonia Villamar I, donde escuchó y atendió a los vecinos, cuyas propuestas quedaron asentadas en la “libreta morada” para traducirse en iniciativas en el Congreso del Estado.

“Todos los días nos preparamos para dar nuestra mejor sonrisa a los turistas que nos visitan, pero no hay que olvidarnos de que también hay que sonreírle al pueblo, a nuestra gente que todos los días, con calidez y calidad, atiende a nuestros miles de visitantes, mientras ellos no pueden disfrutar su propio estado, a pesar que viven aquí. Eso tiene que cambiar”, afirmó Estefanía Mercado.

Explicó que en estos días de inicio de la campaña ha constatado la complicada situación de los playenses.

“Lo difícil no es tener empleo, sino tener empleo bien pagado, lo difícil es vivir en una ciudad llena de baches, lo difícil es tener a madres solteras que viven con incertidumbre por no saber qué hacer con sus hijos, eso sí es difícil, lo que sí es difícil es tener a mujeres que no quieren salir a la calle por miedo a la inseguridad, eso sí es difícil”, apuntó Estefanía Mercado.

Por la tarde, la Candidata a Diputada por el Distrito X, caminó la colonia Villas Riviera, donde escuchó, dialogó y apuntó las propuestas desde problemas de inseguridad, iluminación, infraestructura y servicios públicos que, dijo, aunque no son competencia de un legislador, trabajando unidos y en equipo con la próxima gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se van a atender.

“En estos 41 días seguiremos caminando todas las colonias del Distrito X, saludando y hablando con la gente, recogiendo por supuesto sus propuestas. Estamos tomando nota en la libreta morada y esta vez sí va a llegar al Congreso del Estado”, puntualizó.