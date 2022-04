ELECCIÓN 2022 | COMERCIANTES DE MERCADO ‘DIANA LAURA RIOJAS’ RESPALDAN A ESTEFANÍA MERCADO: Candidata a Diputada por el Distrito X visita el mercado de la colonia Colosio donde saluda y atiende a los locatarios

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Apoyos para microempresarios y gestiones que se traduzcan en mejoras al inmueble del mercado “Diana Laura Riojas”, propuso la Candidata a la Diputada para el Distrito X de la Coalición Juntos Hacemos Historia, Estefanía Mercado, durante una visita a este tradicional centro comercial.

Estefanía Mercado, saludó, escuchó y atendió a los locatarios del mercado, donde lamentó el abandono en el que se encuentra, las carencias del inmueble, falta de mantenimiento y elementos básicos, así como el deterioro de la infraestructura que impide tener una mayor afluencia de clientes al lugar.

“Hay muchas necesidades, no hay abanicos, no hay drenaje, no hay servicios, no hay un rastro en Playa del Carmen, y varios temas de los que estoy tomando nota en la `libreta morada´y desde el Congreso del Estado vamos a cooperar con las autoridades ejecutivas para encontrar soluciones a todas estas problemáticas”, señaló la Candidata a Diputada por el Distrito X.

“Estefanía Mercado es la persona que estamos necesitando, más, como ella dice que es empresaria, porque también somos empresarios y nos entiende. Tiene frescura y también tiene conocimiento del negocio, es muy importante eso y nos puede ayudar mucho una persona con esa capacidad”, dijo Fredy García, locatario del mercado.

Por su parte, Martha Noh, citó: “Me pareció una persona muy joven, que le eche ganas porque estamos con ella; es muy inteligente. Espero que gane la Diputación, porque se ve que si tiene ganas de echarle al trabajo”.

Lenín Vidal aseguró que el 5 de junio próximo, votará por Estefanía y por Mara. “Tiene chispa para hablar, es inteligente y la vamos a ver como diputada. Sí vamos a votar por ella, porque yo voy por Estefanía”.

“Queremos un cambio, y la vamos a apoyar en toda la extensión de la palabra, por eso voy por Estefanía, claro que sí”, puntualizó Margarita Sánchez Pérez.