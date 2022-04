“NUNCA HE VISTO A NADIE DOBLARSE ASÍ”: Presume Trump cómo amenazó y puso de rodillas al gobierno de AMLO para que pusieran 28 mil soldados en la frontera gratis para detener a inmigrantes en México

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que durante su gobierno un funcionario mexicano se doblegó ante una amenaza que él le hizo respecto al tema de los migrantes que llegan a territorio estadounidense.

Y es que de acuerdo con Trump, se trataba de un representante importante de México, justo debajo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se reunió con él.

“Vino el máximo representante de México justo debajo del más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente López Obrador. Entró (a mi despacho) y (el funcionario mexicano) se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿(Desplegar soldados) gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’ Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México‘”, relató Trump ante sus seguidores.

De hecho, Trump aseguró haber amenazado con imponer aranceles a las importaciones de México.

“Después de eso (él) me miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en México’! ¡Queremos tener ‘Quédate en México!’”, relató Trump.

“Nunca he visto a nadie doblarse así“, contó el magnate neoyorkino sobre el intercambio con los funcionarios mexicanos.

Antes de presumir haber doblado a su administración, Trump elogió a López Obrador. “El presidente de México es un tipo muy agradable. Me cae muy bien. Es socialista, pero me gusta. Es uno de los socialistas que me gustan”, dijo el exmandatario.

“No me gusta Nancy Pelosi. No me gusta Schumer. Pero me gusta el socialista que encabeza México. Y ahora van a decir: ‘¡Es terrible!, ¡Es subversivo! ¡Le gusta el presidente de México!’. Lo que no me gustan son estos horribles seres humanos que están destruyendo nuestro país”, agregó.

Donald Trump y López Obrador se vieron en julio de 2020 en la Casa Blanca. En ese entonces el magnate neoyorkino ofreció una cena para la comitiva mexicana.

La negociación de la que Trump habló ocurrió antes del encuentro con su homólogo mexicano, en junio de 2019.

Donald Trump fue presidente de Estados Unidos entre enero de 2017 y enero de 2021. Perdió en su intento de reelección ante Joe Biden. (Fuente: Reporte Índigo)