Acusa López Obrador a empresarios de la Rivera Maya de ser ‘rateros’

Mencionó que este tipo de empresarios estaban dedicados a robar, con total impunidad, pero ahora no es así, y no le interesa que estén enojados, que se vayan “a robar a otro planeta, se acabó la robadera, tienen que aprender a dejar de robar.

Molestaba a la gente en los estados ver cómo de la noche a la mañana se enriquecían.

Ahora que estuve en Veracruz veo que Cuitláhuac Vázquez no ha cambiado; ni en su manera de ser, porque el poder es una tremenda tentación, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, declaró en su conferencia mañanera López Obrador.

Insistió que la oposición es financiada desde el extranjero, incluso por la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues los que tienen que ver con el medio ambiente ganan alrededor de 300 mil pesos mensuales, y los puestos son ocupados “principalmente por conservadores”.

Además si es cierto lo que sostiene el reportero, que los de Green Peace se hospedan en el complejo Mayakoba, donde juegan golf, pues no cabe la menor duda que están siendo patrocinados por los conservadores, dijo.

¿Ya no recibirán concesiones estos empresarios? Concesiones que destruyan el medio ambiente, no, contestó el Presidente, para agregar que no han dado ninguna concesión que atente contra el ambiente; al contrario, están creando parques ecológicos, para ambientalistas, verdaderos o falsos, y la siembra de árboles en el programa de reforestación, “por eso tenemos autoridad moral”. (AGENCIA SIM)

Los empresarios de la Rivera Maya deben dejar de robar, aplica para todos, para presidentes municipales, todos los servidores públicos, traficantes de influencias, respondió hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, al cuestionarlo sobre la oposición de José Chapur al Tren Maya.