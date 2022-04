Amigas que ‘abandonaron’ a Debanhi dan su versión de los hechos… Vodka, discusiones y mordidas que desencadenaron en la muerte de la joven

NUEVO LEÓN, MX.- Las jóvenes Ivonne y Sarahí, amigas con las que salió Debanhi la trágica noche de su desaparición, finalmente rompieron el silencio durante una entrevista con José Luis García, titular de “Las Noticias” de Televisa Monterrey, publicó Vanguardia.

Las jóvenes dijeron que ya se habían reunido con los padres de Debanhi, aunque esto fue 10 días después de la desaparición de la joven, y en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, autoridades ante las que han declarado más de 5 veces.

De esta manera se revela que en realidad solo Sarahí era su amiga, tenían 4 meses de conocerse, ya que Ivonne y Debanhi se conocieron esa misma noche, por medio de Sarahí.

Sarahí narra que ese viernes recibió un mensaje de Debanhi diciendo que quería ir a una fiesta, a lo que accedió, aprovechando a invitar a Ivonne, quien acababa de entrar a trabajar con ella.

de esta manera, quedan de verse en la casa de Debanhi, de donde parten las tres poco antes de las 11 de la noche.

Visitan varios lugares…

Ivonne asegura que Debanhi ya tenía en su celular direcciones de varias fiestas cercanas que una amiga le había pasado y decidieron ir a una en la que permanecen cerca de 1 hora 40 minutos; luego deciden irse porque Debanhi empieza a tomar y les dice estar aburrida, ellas acceden y Debanhi le manda a ella la ubicación de la otra fiesta para que pida el Didi.

Indica que llega la unidad Didi conducida por David, quien las lleva a una segunda fiesta, pero ahí no hay nada, pues ya se había terminado.

Ante esto, Debanhi pide que vayan a un tercer lugar, una quinta y ya eran como las 12:30 de la noche; tampoco había nada en ese lugar, pero se acercan a un grupo de 6 chavos con quienes se van a otra fiesta ahí cerca, ya en Escobedo.

Ivonne le pregunta al operador de Didi que a qué hora termina de trabajar, a lo que él dijo que a las 6 de la mañana; entonces le pide el teléfono explicándole que más tarde le volverían a hablar pues “les dio confianza”, ya que “en ningún momento les faltó al respeto en el camino”.

Al llegar al lugar, Debanhi entra primero, mientras ella se topa a una amiga suya con la que charlaron un poco en lo que Debanhi entraba al baño, pero rápidamente tuvieron que abandonar el lugar ya que también estaba terminando la fiesta.

Al salir del lugar, las tres se van caminando a otra fiesta, que es en la que estuvieron más tiempo, desde la 1 de la mañana hasta pasadas las 3 de la mañana.

Las jóvenes narran que ellas estuvieron todo el tiempo con el mismo grupo en una mesa en la que Debanhi llegó a saludar, pero Debanhi sí parecía conocer a más gente pues se iba a saludar a otras “bolitas”.

Debanhi tomó demasiado vodka y se puso mal…

Sarahí narra que llevaban una botella de vodka, misma de la que tomó Debanhi “bastante”, y todo el tiempo estuvo tomando de la botella.

Sarahí explica que unas personas querían llevarse a Debanhi al verla tomada, pero ellas no permitieron que se fuera, luego a ella la bajan cargada y corre al baño donde no quiere salir y les empieza a gritar que la dejen en paz, luego sale y empieza a correr alrededor de la alberca y discute con ellas para que la dejen en paz y sale corriendo afuera de la quinta mientras ellas la seguían.

Sarahí expresa que una vez afuera, un chavo que la intentó calmar es mordido y golpeado por Debanhi.

Para este momento Sarahí ya quiere irse pues debe trabajar por la mañana y Debanhi ya se veía muy mal; asegura que aunque antes habían salido varias veces, nunca la había visto así y no sabía que hacer.

Mientras tanto, Ivonne le habla al operador del Didi para que vaya por ellas nuevamente, pero Debanhi se puso a manotear y a decir que no quería irse con ellas y se va sola en el auto, por lo que la dejaron ir pensando que se iría a casa.

Papá de Debanhi no les responde el teléfono…

Ivonne narra que dijo al chofer de Didi que van a estar siguiendo el recorrido para que Debanhi llegue con bien a su casa y él responde que sí, que no se preocupen; en ese momento eran las 4:00 am aproximadamente; pero antes, Sarahí empezó a marcarle al papá de Debanhi en diferentes horas desde las 3:59 hasta las 4:30 y muestra los registros en su celular en donde se ve que realizó las llamadas al señor Mario sin lograr respuesta hasta que él regresa la llamada a las 8:35 de la mañana, y pregunta por ella, pues no llegó a su casa…

Luego de que Debanhi se va, Ivonne y Sarahí aceptan irse con uno de los jóvenes que trató de ayudar a Debanhi y les ofrece dejarlas en Sendero Apodaca.

En ese momento empiezan a llegar los mensajes del chofer de Didi (audio) en el cual les dice que Debanhi se puso muy agresiva y se quiso bajar en ese lugar, y es ahí cuando empiezan a marcarle a su papá, quien seguía sin responder.

Mientras tanto comparten un audio del taxista, que les dice que pidió a Debanhi el teléfono de su mamá, pero ella no quiso dárselo y le dijo que se quería bajar ahí en la quinta donde las recogió y que ella caminó hasta la carretera, donde él tomó la icónica foto de la joven.

Sarahí narra que siguió intentando contactar al padre de Debanhi hasta por whatsapp y este siguió sin responder, ya eran las 4:30 am, por lo que viendo que no respondía, buscó en el Instagram de Debanhi a algún familiar, encontrando a una prima a quien le marcó para avisarle que la joven se quedó en ese lugar, pero tampoco le respondió.

Conductor evitaba problemas…

David, el conductor de Didi, les envió otro mensaje donde les explica que mejor se retiró del sitio porque no la podía llevar a la fuerza y no quería meterse en problemas.

“Vengan por ella porque anda grave, no vaya a hacer una loquera, ya la dejé ahí, me dice que su papá es abogado y que me va a meter en problemas”, dice un audio del chofer, en el cual pregunta a las jóvenes que “qué le dieron porque se veía como drogada”, a lo que Sarahí responde que solo tomaron alcohol, aunque Debanhi se separaba continuamente de ellas y no saben si consumió otra cosa.

Finalmente, las jóvenes aseguraron que ya no tenían recursos para regresar por Debanhi, pues ya estaban muy lejos de ese lugar.

Sarahí confiesa que han recibido amenazas de que las van a desaparecer, que las van a matar y que son unas asesinas, por eso mismo cerraron sus redes sociales.

La joven narra que teme por su vida y la de su madre, pues ella sale diario a trabajar, ya que es el sustento actual de su casa, luego de que su padre falleciera hace unos meses.

Abogado de Diego Santoy defenderá a las amigas de Debanhi…

El abogado Adolfo Vega, el mismo que en su momento defendió a Diego Santoy, el llamado asesino de Cumbres, llevará la defensa de las jóvenes que acompañaban a Debanhi Escobar la noche en que ocurrieron los hechos que desencadenaron en la muerte de la joven de 18 años, e inicialmente niega que ellas estuvieran involucradas en su desaparición y trágico hallazgo. (Fuente: infobae.com)