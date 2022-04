“LAS MADRES SOLTERAS, HOY, SE ENCUENTRAN DESAMPARADAS”: Iris Mora denuncia que sin escuelas de tiempo completo ni guarderías, las madres que son cabeza de familia están en el dilema de trabajar o cuidar a sus hijos

CANCÚN, MX.- El doble papel que desempeñan las madres solteras de ser proveedoras de sus casas y responsables del cuidado y educación de sus hijos, ha provocado que la mayoría de ellas se encuentren hoy en el completo desamparo, son mujeres desamparadas que requieren con urgencia de leyes y programas que les permitan cumplir dignamente con el doble papel de la paternidad y ante esa realidad, la candidata a diputada por el Distrito 07 de la Coalición “Va por Quintana Roo”, Iris Moras Vallejo, se ha comprometido con ellas a legislar para ayudarlas a salir del desamparo.

En el marco de una reunión con mujeres de la colonia Avante, Iris Mora Vallejo escuchó de viva voz, el sinnúmero de vicisitudes que las madres solteras están obligadas a resolver una vez que el padre de familia se aparta del núcleo familiar .

“Estoy sorprendida de cuántas mujeres están desamparadas, que el padre de familia se va y ahora la mujer debe, no sólo mantener la casa, sino que además, debe cuidar a sus hijos, hay mucha mujer madre de familia desamparada”, reconoció con consternación.

“¿Por qué desamparada?, porque hoy ya no tenemos escuelas de tiempo completo, hoy las guarderías no existen, todas estas ayudas que había antes, estamos viendo que hay casda vez menos, la mujer ahora para salir a trabajar, si no cuenta con una abuelita, con alguien que cuide a esos niños, ¿quien las mantiene?”, se preguntó.

A propósito de la cercanía del Día de las Madres y para ilustrar la grave situación de las madres solteras, no sólo en Benito Juárez, sino en todo el país, la legisladora develó algunos datos del INEGI:

En México hasta el 2014, 33 de cada 100 mujeres de 15 a 54 años, con al menos un hijo nacido vivo, son solteras.

En 2014, del total de mujeres solteras con al menos un hijo nacido vivo, 53.0% no tienen instrucción o cuentan con un nivel escolar máximo de secundaria.

De acuerdo con cifras del primer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017, del total de mujeres solteras de 15 años y más con al menos un hijo nacido vivo, 41.8% trabaja: el 31.2%, en el sector informal; 12.2%, en el doméstico y 6.6% no reciben pago por su trabajo.

“Además de las fuertes cifras de abandono, ese es el dilema, las madres de familia que son sustento de sus casas, no pueden salir a trabajar porque hoy, ya no tienen oportunidad para cuidar a sus hijos; si no se los cuidan, no pueden salir a trabajar, es un problema bastante fuerte”, puntualizó.

ANTE LA URGENTE NECESIDAD, IRIS MORA SÍ TIENE PROPUESTAS

“Esta problemática nos da la pauta a nosotros para que, cuando vayamos a legislar, saber hacia dónde nos toca hacerlo para nuestro Distrito, las necesidades inmediatas en comunidad y esta es una; me estoy dando cuenta que hoy las mujeres madres solteras están desamparadas, tenemos que buscar cómo ayudarlas desde el Congreso, cómo hacer una ley o un programa que las pueda ayudar y se sientan representadas. Eso es algo en lo que vamos a tomar la batuta en este Distrito 07”.

Adicional a esta falta de oportunidades para que las mujeres se desarrollen de manera justa y digna, está el tema de inseguridad, “pues ya lo conocemos y no sólo está en nuestro distrito está en todos lados, pero hoy vamos a hacer algo por estas madres desamparadas”.

LA DESIGUALDAD SALARIAL, OTRO LASTRE PARA LAS MUJERES EN GENERAL

“La desigualdad y la brecha salarial sigue siendo una realidad, en el puesto en el que quieras estar, desde los puestos ejecutivos, hasta cualquiera otro, la brecha salarial sigue estando disparada, los hombre siguen ganando mucho más que las mujeres y son detalles que vamos afinando”, sentenció.

Agregó que, “la única forma (de afinar las propuestas), es caminando, hablando con la gente, conociendo su comunidad, una que, en el Distrito 07, parece que está lejos de lo que es Benito Juárez, pero que es parte de este municipio, pero te digo, nadie quiere voltear a ver, nadie quiere tomar responsabilidad y nosotros sí queremos, pretendemos representar a este Distrito 07” concluyó enfática.