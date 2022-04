REFORZAR LA SEGURIDAD EN SOLIDARIDAD, SIGUE SIENDO PRIMORDIAL: Kira Iris reconoce que hay temor entre la sociedad por la inseguridad y propone cambios sustanciales desde el Congreso para mejorar eficacia de las policías

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Kira Iris, candidata de la coalición “Va por Quintana Roo” por el Distrito X, se ha ganado la confianza y credibilidad de la ciudadanía, pues a diferencia de sus contrincantes políticos, ha presentado más y mejores propuestas, destacando las que van orientadas a la seguridad.

Durante las caminatas que ha realizado la candidata por las colonias de Playa del Carmen, ha logrado una conexión importante con los playenses, quienes le han externado sus inquietudes, principalmente el tema de la seguridad, y aunque reconocen ha mejorado en la actual administración municipal, es necesario brindarle más apoyos desde el Congreso.

“Traigo algunas propuestas de seguridad y les gusta mucho a la ciudadanía saber que vamos a reforzar el tema de la seguridad aquí en Solidaridad; hay gente que teme por su negocio, teme mucho cuando sale de su casa o llega a su negocio, temen en esta zona comercial el tema de las extorsiones (…) una de las cosas que yo traigo dentro de mi plataforma de propuestas es reforzar la seguridad de Playa del Carmen, con mayor capacitación para nuestra policía, mayor manejo de crisis de conflicto, y obviamente pues una policía más apegada al respeto de los derechos humanos, pero también una policía equipada, en la cual podamos tener más recursos de tecnología para combatir la delincuencia”, comentó.

Además, expuso que la han manifestado que ya no quieren más de los mismo, en referencia a los políticos corruptos, y en ese sentido ya no quieren nada relacionado con los Beristaín, porque la ciudadanía sabe que hay políticos oportunistas que usan la bandera de Morena para obtener el voto de la ciudadanía, pero los playenses ya no se dejan engañar.

Prueba de los malos manejos durante la pasada administración municipal, encabezada por Laura Beristaín Navarrete, es que actualmente son 11 empresas las que reclaman al actual gobierno de Solidaridad más cuatro millones de pesos, derivado de la prestación de servicios del último año que no se pagaron y tendrían que haberse hecho el pasado 29 de septiembre de 2021.