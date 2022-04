ELECCIÓN 2022 | SE APUNTA ESTEFANIA AL DEBATE POR EL DISTRITO 10: Candidata acepta confrontar propuestas de manera ‘constructiva’ con contendientes por la diputación de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.— Me apunté al debate, porque estamos preparados y es una oportunidad de intercambio de ideas y de propuestas, dónde la ciudadanía puede ver qué capacidad y conocimiento tienen los candidatos para representar su voz en el Congreso del Estado, aseguró Estefanía Mercado, Candidata a Diputada del Distrito X de la Coalición Juntos Hacemos Historia.

“Cuando presenté mi solicitud invité a mis demás compañeras y compañeros que están registrados en el mismo distrito a que tengamos un debate de nivel, un debate constructivo, un debato sano que es lo que verdaderamente se merece Playa del Carmen”, dijo la Candidata de la Coalición Juntos Hacemos Historia.

Estefanía Mercado dijo que, hay muchos temas que tratar en un debate, como la seguridad, salud, medio ambiente educación y reactivación económica que son los de mayor interés para la gente según lo ha constatado en sus caminatas.

En las colonias Colosio, 28 de Julio y Misión del Carmen, que caminó este día, Estefanía Mercado recibió el respaldo de los vecinos, quienes le manifestaron sus inquietudes y propuestas en temas como la inseguridad, servicios públicos como el alumbrado, recolecta de basura, calles en mal estado que, pese a no ser del ámbito legislativo, desde el Congreso de manera coordinada con los órdenes de gobierno se pueden atender en beneficio del pueblo.

José Ramírez, vecino de la Colonia Colosio, destacó que Estefanía Mercado es una mujer “con energía y ganas de mejorar las condiciones en las que vive la gente. La neta si la veo diferente a los demás y por eso, yo estoy con ella”.

“Tiene un buen proyecto, quiere apoyar más a los jóvenes, y yo considero que es una excelente persona; nos inspiró confianza, es una muchacha muy inteligente y vamos con todo”, dijo Yesenia Hernández García.

Por su parte, José Delgado puntualizó que “Estefanía me inspira confianza, no como otros que pasan y no te hablan y no le hacen caso a la gente como debe de ser y ella si da confianza, por eso vamos con Estefanía”.