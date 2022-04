‘Puma migrante’ es captado tras cruzar a nado el río Usumacinta de Guatemala a Chiapas

CHIAPAS, MX.- Un puma que cruzó nadando el río Usumacinta del lado guatemalteco al lado mexicano fue avistado por un guía de turistas y fotógrafo de naturaleza, cuando encabezaba una excursión para tres extranjeros, publicó Proceso.

Silvano López Gómez, socio y guía de la empresa Siyaj Chan, SC. de RL. de CV. Y miembro de SIYAJ CHAN Excursiones en la Selva Lacandona, exhibió en su red social dos imágenes de un “puma”.

Siyaj Chan, es un grupo de indígenas choles que realiza excursiones, promueve el ecoturismo, tours en la Selva, expedición fotográfica, safari en la Selva lacandona, aventura y naturaleza, eco-arqueología todo en esta región de la cultura mayense.

“Quizás no es la mejor fotografía pero si uno de los mejores momentos. Es el segundo carnívoro de gran tamaño que se encuentra en casi todo el Continente Americano, se ha ido adaptándose en los cambios de su hábitat por factores humanos, se alimentan de especies de faunas menores”, escribió Silvano López.

Indicó que la fotografía hecha en Excursiones que realiza el grupo SIYAJ CHAN Excursiones en la Selva Lacandona en el Monumento Natural Yaxchilan, en la región de Selva Lacandona, en los límites con la región selvática del Petén, Guatemala.

Silvano López Gómez, quien es miembro de la Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza, narró que una de las actividades turísticas que oferta el grupo es la observación de aves, senderismo y visitas al monumento natural Yaxchilán. En uno de ellos, brindado a tres jóvenes extranjeros, uno de sus compañeros le dijo que podía ver algo en el medio del rio.

“Fuimos al área de excursión para la observación de aves, parte de lo que querían ver nuestros visitantes era un felino, tapir o alguna especie propia de la Selva Lacandona. Navegando por el Rio Usumacinta, alrededor del mediodía, uno de nuestros compañeros que iba manejando dijo que veía algo en el rio, dirigimos la vista con los binoculares y pudimos ver al felino, estaba cruzando de Guatemala a México, al salir se subió a las piedras y se fue a la selva”, contó Silvano López Gómez.

Dijo el guía de turistas que estas fechas hay más probabilidad ver a la fauna, porque salen en busca de agua o para moverse a otros lugares. Además, el nivel del rio también baja y se hace más angosto, agregó el guía comunitario.

Dijo que el puma avistado es uno de los mamíferos carnívoros que se encuentra en casi todo el continente americano, se ha ido adaptando al cambio que a tenido en su hábitat y se alimentan de iguanas, tepezcuintles, armadillos e incluso aves de buen tamaño, pues son tan selectivos en su dieta. Aunque la especie no se encuentra en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, resaltó la importancia de su cuidado al equilibrar de manera natural la selva.

En las excursiones, tanto los visitantes como los guías no se acercaron al individuo capturado en la fotografía. En ese sentido, recomendó que para estas actividades se debe guardar la distancia para no intimidar o hacer sentir amenazados a las especies, además al visitar algún parque o área natural protegida, se deben acatar lo que digan los guías locales, como no salir de los senderos, evitar hacer mucho ruido y no dejar basura. (Fuente: Proceso)