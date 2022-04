CREEMOS”: Rechaza Movimiento Ciudadano reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – El coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, rechazó la reforma electoral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras afirmar que cualquier modificación a la Constitución debería realizarse después de la elección presidencial del 2024 para evitar descalificaciones y confrontaciones innecesarias y para que, cualquier ajuste de mala interpretación, se realice en las elecciones intermedias.

Hay temas en los que Movimiento Ciudadano no cree y en esta ocasión no vamos a apoyarlos, tal y como sucedió con la reforma al artículo 4 Constitucional para apoyar a los adultos mayores, mujeres, a las personas con discapacidad con el otorgamiento de becas en donde requirieron de nuestro voto ya que no les alcanzaba para aprobar la propuesta, afirmó.

Anticipó que el número de votos de los diputados de Morena y sus aliados no les alcanza para aprobar una reforma Constitucional en estos momentos y que Movimiento Ciudadano no votará a favor.

Cuando se quiere construir las cosas se deben platicar bien y mucho de lo que plantea el presidente lo propuso Movimiento Ciudadano desde el 2018, “pero en su conjunto se trata de mandar mensajes, más que a conseguir resultados”.

Durante su visita a Chetumal, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano manifestó su respaldo al Instituto Nacional Electoral (INE), órgano que ha dado resultados positivos en la organización de los procesos electorales, y su rechazo a la desaparición de los Órganos Políticos Locales Electorales.

La pregunta es ¿por qué a dos años de la elección presidencial, y después que se transitó en la lucha por ciudadanizar a los organismos electorales, hoy se busca cambiar un órgano que le ha dado certeza a las elecciones?, dijo.

Cuando invitas a comer a alguien a tu casa inventas un guiso o preparas el que mejor le sale a la cocinera, expresó en una metáfora.

Rechazó que desde las conferencias mañaneras se dicte la agenda política del país en lugar de resolverse los problemas y conflictos. (Noticaribe)