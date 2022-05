“¡ESTAMOS CANSADAS DE QUE NOS IGNOREN!”: Mujeres de Conkal salen a las calles a exigir seguridad en el municipio

Por Itzel Chan

CONKAL, MX.- Movidas por el hartazgo de las violencias que han tenido que enfrentar en el municipio de Conkal, mujeres de distintas edades salieron a las calles este día para dirigirse al Ayuntamiento Municipal y exigir que se implementen protocolos para que se sientan seguras.

Recientemente fue formado el Colectivo Feminista Conkal, con el fin de unir fuerzas para que sean escuchadas.

Sus integrantes se reunieron en el kiosko de la plaza principal del municipio y ahí, mientras pintaban las pancartas en las que reunieron algunas de sus exigencias, recordaron que ya son tres feminicidios los que se han suscitado en el municipio, sin que hasta ahora haya justicia por ellos y por supuesto, comentaron que tienen miedo de ser el próximo caso.

Conkal es un municipio de Yucatán con más de 16 mil 600 habitantes y hasta ahora es considerado seguro, sin embargo, las mujeres denuncian que día a día enfrentan violencias y son víctimas del machismo que aún permanece en la zona.

“He tenido que soportar que me toquen la nalga, que me acosen, que me sigan, ver a hombres masturbándose sin que nadie les diga nada”, mencionó una de las jóvenes integrantes del colectivo.

Incluso, en su día a día también han sido acosadas por los mismos elementos policiacos que en un ideal estarían para protegerlas.

Las jóvenes comentaron que son muchas las demandas sociales que tienen porque por ejemplo, para trasladarse del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY) a sus casas en un horario nocturno, no hay transporte público y algunas tienen que regresar caminando aun cuando salen de sus clases a veces a las 9:00 de la noche.

Afirman que de esta manera muchas se han puesto en riesgo, pero por ahora no tienen opciones, por lo que piden que la presidenta municipal Hiselle Díaz del Castillo les escuche y les apoye.

Así hoy, al dirigirse a las afueras del Palacio Municipal pidieron que les apoyen con un transporte escolar o con una ruta de transporte público para que se sientan más seguras de volver a casa.

Con pancartas en mano y con consignas feministas las jóvenes pidieron ser atendidas por la misma alcaldesa, quien denuncian que sólo se pronuncia a favor del feminismo en ocasiones especiales como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para colocarse un listón rosa o morado y subir su fotografía a redes sociales.

Asegurando que toda América Latina será feminista, las jóvenes pidieron que sus demandas sean escuchadas por personal del Ayuntamiento y todo Conkal.

Sin embargo, sólo salió Melina Covián, subdirectora de la Policía Municipal, a quien le externaron la urgencia de que los policías sean capacitados con perspectiva de género, ya que no dan un seguimiento adecuado cuando piden su auxilio en casos de violencia, sino todo lo contrario, las revictimizan y no les creen.

“¡Estamos cansadas de que nos ignoren y nos tomen como una burla! Exigimos una respuesta. Venimos por ahora de forma pacífica y estamos por las buenas”, expresaron las jóvenes.

A pesar de que a la manifestación acudieron poco menos de 15 mujeres, a su paso, se acercaban hombres y mujeres para preguntar qué pasaba o qué pedían y así, algunas madres de familia dijeron estar de acuerdo con el movimiento porque se sienten inseguras cuando sus hijas están fuera de casa.

Algunas iban con hijos que también comienzan a comprender la situación que atraviesan las mujeres en el municipio.

“Somos más de las que estamos aquí las que queremos vivir seguras, pero muchas no vinieron porque tienen miedo o saben que ustedes no harán nada”, aseguraron.

El Ayuntamiento de Conkal tiene una oficina para la Dirección de Infancia, Igualdad para Hombres y Mujeres y Sectores Vulnerables que está sin funcionar y las mujeres manifestantes piden que se tomen sus casos en serio.

La presidenta municipal no salió a atenderles, pero a través de la subdirectora de la Policía Municipal se comprometió a comunicarse con ellas a partir de la próxima semana, por lo que las jóvenes quedaron en espera de ser contactadas.

Esta mañana, dejaron pancartas a las afueras del Ayuntamiento de Conkal como un recordatorio de las demandas feministas. (Noticaribe)