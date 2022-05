ELECCIÓN 2022 | Estefanía Mercado logra acuerdos sólidos con los empresarios en foro de Coparmex Riviera Maya

PLAYA DEL CARMEN, MX.— El crecimiento económico de Quintana Roo se debe reflejar en la ciudadanía y traducir en mejor calidad de vida; que no exista tanta necesidad y tanta pobreza como lamentablemente vemos hoy, señaló la Candidata a Diputada por el Distrito X de la Coalición Juntos Hacemos Historia, Estefanía Mercado durante un encuentro con el sector empresarial.

La Candidata a Diputada por el Distrito X, participó en un foro convocado por Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) Riviera Maya, presidido por Marc Pujol, dónde entregó una carta compromiso para reunirse una vez al mes con el sector y trabajar de la mano, para integrar a la agenda legislativa las propuestas que permitan incentivar e impulsar la empresa, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, y la economía de la gente.

“Hoy no vengo a prometer cosas que no les voy a cumplir, vengo a hablar de las problemáticas que ustedes conocen muy bien, los retos que estamos enfrentando en materia regulatoria, de inseguridad, extorsiones; hoy me comprometo que como legisladora voy a trabajar de manera coordinada, en este caso con el gobernador o gobernadora, para atender estos temas”, dijo Estefanía Mercado.

En este contexto, la Candidata del Distrito X explicó que, en su agenda legislativa, contempla revisar las leyes como la de Fomento Económico y Competitividad, que tras la pandemia, requieren reformas o adecuaciones, para impulsar y estimular a la empresa y el desarrollo económico en beneficio de la gente.

“Escuchamos con mucha atención a la candidata Estefanía, y creemos que es una mujer muy preparada y vamos a trabajar muy de la mano en caso de que ella resulte electa, ciudadanos, empresarios y diputados para lograr mejores resultados”, dijo Liliana Bravo, Presidenta de AMEXME Riviera Maya.

Señaló que el Poder Legislativo puede solidificar las bases para regenerar el tejido social perdido, al que la pandemia no ayudó, “pero estamos con la mejor disposición mientras tengamos legisladores y poderes que estén de acuerdo en trabajar juntos, vamos a lograr un mejor Quintana Roo”, puntualizó.

Por su parte, Marc Pujol Bueno, Presidente de la COPARMEX Riviera Maya, dijo que estos foros son importantes para todos los empresarios. “El poder tener y escuchar a todos los candidatos, en específico a Estefanía, nuestra fundadora es muy importante; nos da mucho gusto poder estar con empresarios que suben a la política y que no es gente que viene más a la política por familia”.

Marc Pujol dijo que sin visión partidista, al sector le da mucho gusto tener candidatos empresarios. “Hay varios, pero en específico, Estefanía, poder tener legislando a alguien que entiende cómo funcionan las empresas, que entiende que hay que mover la economía, es muy importante”.

“Yo visualizo a una candidata que va ayudar a que la economía fluya en nuestro territorio; a mi, en lo personal los candidatos que vienen del sector empresarial me dan mucha confianza porque son líderes empresariales, capaces de liderar un territorio, y en este caso acompañar a nuestro gobernador o gobernadora a las leyes que se tienen que subir al congreso”, puntualizó.