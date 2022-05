“NO CAEN LOS DULCES DE MAÑANA”: Denuncian a funcionaria en Cozumel, luego de filtrarse audio sobre pagos electorales

COZUMEL, MX.- Teresa de Jesús Sosa Pool, funcionaria de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje en este municipio, fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por presuntos delitos electorales, luego que en redes sociales se filtrara un audio en donde habla de los pagos pendientes que se entregan a su “líderes” para movilizar a votantes, supuestamente en favor de la coalición Morena-PVEM-PT.

Un video que comenzó a difundirse desde ayer en redes sociales, está compuesto de dos audios, al parecer enviado por vía WhatsApp. En el primero, Sosa Pool, quien se identifica con nombre, informa a sus coordinadores de que no habría pago para los “líderes” como estaba prometido, por supuestos atrasos en la entrega de la lista, entendiéndose con los nombres de votantes “promovidos”.

La funcionaria explicó que “no caen los dulces de mañana”, lo que no era cuestión suya o de la “maestra Carmen”, sino directo “de Cancún”.

En un segundo audio, ella misma denuncia que alguien compartió el anterior mensaje y que ya le advirtieron de que se estaba difundiendo, por lo que urgía a todos a borrarlo. Ya con un tono más exaltado, reclama esta violación a la confianza.

“Es mi voz, me acaban de hablar, y espero que ese mensaje que ustedes -no sé quién haya sido- que lo haya compartido, hablen con sus activistas y que no estén compartiendo, perdón por la palabra, que no estén compartiendo esa madre, porque a la que les van a partir la madre es a mí. Yo confié en ustedes”, reclamó.

Añadió que no sabía qué irá a pasar, pero advirtió que se ponía en juego toda la estructura.

“Espero que no llega a voz de la maestra, porque si llega, ya valí madre”, señaló.

La denuncia penal fue interpuesta por Emmanuel Torres Yah, representante del PRD ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, con el alegato de que esta presunta compra de votos es realizada en favor de la coalición “Juntos Hacemos Historia” y en perjuicio de su candidata, Laura Fernández Piña. (Agencia SIM)