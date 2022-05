AMLO encomienda a Ebrard convencer a EU de invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas a realizarse en Los Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Aun cuando un funcionario de la Casa Blanca aseveró que la administración de Joe Biden no contempla incluir en la Novena Cumbre de las Américas a Cuba, Venezuela y Nicaragua, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió “no adelantarse” y confió en que el mandatario estadunidense responda de manera positiva a su propuesta para que todas las naciones del hemisferio sean consideradas en el encuentro, publicó La Jornada.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo mexicano confió en que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien se encuentra en Washington para dialogar con la administración Biden sobre diversos temas de la agenda bilateral, pueda incidir para que Estados Unidos acepte convocar a los países hasta ahora excluidos del foro hemisférico, que se realizará en Los Ángeles, California, en junio próximo.

“No hay que adelantarnos, con todo respeto el planteamiento lo hicimos al presidente Biden (el viernes pasado, durante la conversación telefónica que tuvieron). Él me mencionó que iba a pensarlo. Ayer salió para Washington Marcelo Ebrard y le encargué que además de los temas de la agenda bilateral, se tratara esto”, contestó el mandatario ante una pregunta referente a la negativa de la Casa Blanca.

Ayer, mientras Ebrard viajaba vía aérea a la capital estadunidense, el subsecretario de Estado de ese país para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aseguró que Estados Unidos no invitará a Cuba, Nicaragua –que ya manifestó su desinterés por asistir— y Venezuela a la Cumbre de las Américas.

“Es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en que estamos enfrentando muchos retos para la democracia y los países (…) Cuba, Nicaragua y el régimen de (Nicolás) Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y por tanto no espero su presencia”, declaró Nichols en una entrevista a la cadena NTN24, y de la que compartió fragmentos en su cuenta de Twitter. Aunque el funcionario acotó que se trata de una decisión del presidente Biden.

López Obrador se dijo confiado en que la Casa Blanca, en particular Biden, reconsideren esa posición. “Hay que esperarnos, no nos adelantemos. No lo descartamos (que recapaciten). Alguien me comentaba, creo que Marcelo, que en la pasada cumbre (en Perú en 2018) se invitó a todos”. (Fuente: La Jornada)