Claudia Sheinbaum achaca violencia en Guanajuato al gobernador Diego Sinhue y al fiscal Carlos Zamarripa

GUANAJUATO, MX.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, responsabilizó de la inseguridad en Guanajuato al gobierno estatal del panista Diego Sinhue Rodríguez por impedir el trabajo conjunto con las autoridades federales, publicó latinus.us.

En un mitin realizado en el municipio de San Francisco del Rincón, Sheinbaum aseguró que la manera de revertir esa situación es que su partido gane la gubernatura y la presidencia de la República para que haya trabajo en equipo.

“Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar coordinadamente y traer paz y seguridad. No es un asunto de mano dura, porque luego dicen: ‘es que yo sí tengo la valentía para (…)’. No. Es un asunto de justicia social y que el sistema de justicia en nuestro país funcione”, subrayó.

La representante de Morena consideró que debe haber cambios como la salida del fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa.

Sheinbaum Pardo reprochó que en Guanajuato haya trabajadores que reciben menos de un salario mínimo mensualmente.

“Hay un modelo económico que vivió en México por 36 años y que sigue presente en Guanajuato, que por más que se trabajara, los salarios de hambre. Aquí hay salarios menos que el mínimo, eso es ilegal. Se tiene que pagar el salario mínimo“, dijo.

Este mitin, que tuvo lugar en el jardín principal del municipio, se notó un gran despliegue de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

Se debió en especial a que los candidatos a los distintos cargos que acompañaron a Claudia Sheinbaum cuentan con escoltas de las fuerzas federales, luego que rechazaron que su seguridad estuviera a cargo de efectivos estatales.

Esa situación derivó del asesinato el pasado 2 de abril de Gisela Gaytán, de Morena, quien era candidata a ayuntamiento de Celaya.

Luego, Claudia Sheinbaum tuvo un mitin en los jardines de la Catedral de Irapuato, donde insistió en su llamado a que la ciudadanía vote por todos los aspirantes de Morena para terminar con 30 años de gobiernos del PAN en el estado.

“El PAN en Guanajuato ya cumplió su función, si no pudieron, ¿cómo creen que van a poder los próximos seis años? Si no cumplieron, pues no van a cumplir los próximos seis años. Por eso, Guanajuato va a entrar a la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, confío.

Al inicio de su discurso, Sheinbaum reprochó que las autoridades municipales, de extracción panista, no le permitieron realizar su concentración en la plaza principal de la localidad. (Fuente: latinus.us)