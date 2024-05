Universidad Autónoma de Chihuahua suspenderá a más de 100 estudiantes que se niegan a pagar 4 mil pesos por semestre

CHIHUAHUA, MX.- La Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach) anunció que suspendería a más de 100 alumnos que forman parte del colectivo Universidad Gratis, en caso de que este mismo viernes no realizaran el pago semestral de 4 mil pesos que cobra la institución, el cual habían evitado cubrir desde enero pasado cuando se ampararon para que se los condonaran.

Los jóvenes son los mismos que el jueves denunciaron que fueron presionados por docentes de la casa de estudios para asistir el 24 de abril a un supuesto foro de emprendimiento, que en realidad fue un mitin político de María Angélica (Manque) Granados, candidata a diputada federal de PAN-PRI y PRD por el distrito 6.

Un día después de que expusieron dicha situación, el rector Luis Alfonso Rivera Campos dio a conocer que un juzgado de distrito concedió la razón a la Uach, respecto a los amparos que tramitaron los alumnos, por lo que éstos debían realizar el pago de inscripción ayer; de no hacerlo y al no estar protegidos por la justicia federal, perderán el semestre, indicó.

En respuesta, el grupo de afectados, encabezados por Luis David Arrieta Solís, de la facultad de Contaduría y Administración, protestó en el edificio de la Rectoría de la Uach e irrumpió en el despacho de Luis Alfonso Rivera, donde se quejaron de persecución de las autoridades de la universidad después de la denuncia que hicieron sobre el tema electoral.

Rivera Campos afirmó que 112 alumnos perdieron el amparo de manera definitiva y se les contactó el jueves de manera directa, por llamadas telefónicas, para pedirles que concluyan el asunto legal en lo práctico y paguen, ya que no habrá otra oportunidad en el futuro.

En riesgo de perder el semestre

Puntualizó que el viernes estaría abierta una caja única a partir de las 9 de la mañana para que los jóvenes cubrieran su adeudo y no quedaran fuera de la Uach; no es para perjudicar a nadie, queremos que tengan la oportunidad de pagar la inscripción y así estén en condiciones de no perder el semestre, al cual le quedan tres semanas de clases, recalcó.

Refirió que la universidad recibió en total mil 266 demandas de amparo y a la fecha se tienen resoluciones que representan a mil 230 alumnos, de las cuales hay 112 con sentencia negada firme; explicó que no debe interpretarse la gratuidad en la educación superior como la eliminación total del cobro de colegiatura.

Los estudiantes, durante la protesta que hicieron ayer, acusaron que la Rectoría realizó gestiones en el Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México, para la emisión de una tesis jurisprudencial que estableció el criterio del juzgado de distrito respecto a negar los amparos. Incluso en las clases de la Facultad de Derecho los maestros presumen que fueron el director y el rector quienes cabildearon, dijeron.

Arrieta Solís aseguró que los universitarios con amparo que siguen esperando un fallo suman al menos 400; reclamó que de manera injusta la Rectoría les dio un día como máximo para saldar la cuota del semestre aún sin que se hayan agotado todos los recursos en el juzgado. Nos amparamos justamente porque no tenemos para pagar los 4 mil pesos que nos pide la universidad y esperan que en menos de 24 horas dispongamos del dinero y si no pagamos nos suspenden, recalcó.

La Uach ofreció puntos por asistir a foro político

Luis David Arrieta fue quien el jueves, durante una conferencia en las instalaciones del comité municipal de Morena, dio a conocer que maestros de la Uach les ofrecieron puntos a los estudiantes a cambio de asistir al foro que resultó ser una promoción de Manque Granados.

Señaló que ese día hubo coordinación de las autoridades universitarias con gente del PAN que estuvo en el evento, y que la institución llevó camiones a las facultades de Contaduría y de Derecho para trasladar a los jóvenes al salón Lago di Como, donde se efectuó el acto.

En el lugar, dijo, pidieron a los alumnos su nombre, correo y domicilio, y después les entregaron pulseras de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

También, refirió, se hizo propaganda de Manque Granados ya que había invitaciones en todos los asientos para conocer sus redes sociales y publicidad con la frase Juntos Defendamos Chihuahua.

Sobre este asunto, Rivera Campos justificó que en el foro de innovación y emprendimiento al que se hace referencia participó la candidata María Angélica Granados porque ella tiene experiencia y dominio del tema, pues fue secretaria de Innovación y de Desarrollo Económico en el actual gobierno estatal, encabezado por la panista María Eugenia Campos. (Fuente: La Jornada)