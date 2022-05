ELECCIÓN 2022 | NUEVO RECORRIDO POR VILLAS DEL SOL: Respalda Solidaridad propuestas realistas de Silvia Dzul Sánchez en el Distrito 10

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Sin prisa, pero sin pausa, la candidata a diputada por Morena al D9, Silvia Dzul Sánchez, intensificó su campaña a “ras de piso” en Villas del Sol, fraccionamiento en el que la mayoría de sus habitantes están decididos a hacer realidad la Cuarta Transformación en Solidaridad.

“Junto a todos ustedes, estoy preparando propuestas realistas para Solidaridad y Tulum. Sobre todo, estamos preparando una propuesta transversal para proteger a las niñas y mujeres. En el Congreso del Estado, su amiga Silvia Dzul será implacable contra quienes sigan pensando que su violencia pasará desapercibida”, expresó.

La candidata maya agregó que “es hora de que cada instancia de gobierno se haga responsable de la parte que le corresponde en materia de desapariciones, violencia de género y feminicidios”.

En un encuentro con medios de comunicación durante su recorrido, la abanderada de la alianza “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo” recabó las inquietudes y expuso que la principal en Villas del Sol emerge de los altos costos de agua potable y el deficiente servicio.

“La principal inquietud aquí en Villas del Sol es el tema del agua, llegando en el congreso, nos daremos a la tarea de revisar el contrato de Aguakan, porque igual mencionan que los servicios son muy deficientes y los costos son demasiado elevados, consumas o no consumas, la tarifa es elevada para los vecinos”, citó.

Así mismo manifestó que su agenda legislativa, tiene contemplada la gestión con los tres niveles de gobierno a fin de fortalecer el servicio de salud en Puerto Aventuras y en Puerto Maya “los escuché y me llevo en mi agenda legislativa una de sus principales inquietudes, no tienen un espacio digno para poder recibir la atención médica o los que hay, no tienen médicos para poder brindar el servicio, mientras tanto deben desplazarse hasta aquí Playa del Carmen y esto se vuelve complicado, trabajaremos y realizaremos gestiones necesarias para que ellos cuenten con la garantía de los servicios en materia de salud pública”, respondió la abanderada.

Dzul Sánchez dedicó la jornada de hoy a escuchar al personal de albañilería de la Riviera Maya, el que celebra cada 3 de marzo el Día de la Santa Cruz.

“Sabemos que el trabajo de cada uno es muy valioso para Solidaridad y Tulum, dos centros turísticos en pleno desarrollo”, finalizó. (Agencia SIM)