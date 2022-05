“CUANDO HAY NECESIDAD HASTA EL MIEDO SE QUITA”: Mototaxistas de Cozumel interponen denuncia por manta con amenazas

COZUMEL, MX.- Un grupo de mototaxistas acudieron hoy en grupo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia penal por amenazas, luego que ayer fuera colgada una manta con amenazas en contra de este gremio, por parte de un supuesto cártel criminal.

Jorge Barceló, abogado de estos mototaxistas, y quien fue nombrado en esta manta, dijo que tanto ellos como la ciudadanía ya saben quiénes colgaron esa manta, pero luego se darán cuenta de su error, ya que han contactado a un abogado constitucionalista para que le dé seguimiento al caso.

“La estrategia de estas personas no irá por buen camino, y no es justo hacia los ciudadanos, porque esta isla hasta ahora no tiene delincuencia organizado y tratar de involucrarnos no será posible”, comentó el abogado penalista.

Explicó que este grupo “golpetea de esta manera”, porque hace un mes salieron en contra de los mototaxis y la propia ciudadanía salió en defensa de ellos.

Por su parte, Rosa Araujo, líder de los mototaxistas en Cozumel, afirmó que a raíz de esta manta, ahora se cuidarán mucho, porque “somos pobres, pero nos sabemos defender”.

Descartó que fueran a cesar sus actividades, pues “cuando hay necesidad, hasta el miedo se quita” dijo.

También criticó al delegado del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, por afirmar que está detenido por lso tiempos electorales.

"Qué poca… alma del señor, que no quiere desestabilizar el voto de alguien que le permitirá seguir viviendo del pueblo", declaró. "Los tiempos electorales son para que cada ciudadano elija a su gobierno y necesitamos un gobierno que trabaje por el pueblo y aleje este tipo de agresiones, como la de los taxistas".