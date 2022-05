ELECCIÓN 2022 | En Benito Juárez nos hemos convertido en una sociedad de niñas, niños y jóvenes sin oportunidades: Iris Mora

“Estamos creando una sociedad de niños, niñas y jóvenes sin oportunidades en nuestro municipio y por consecuencia, los índices de violencia, de drogadicción, de inseguridad, siguen creciendo, por eso lo digo, a través del deporte es cómo podemos rescatar a nuestros niños”, aseguró la candidata a diputada por el Distrito 07 de la coalición “Va por Quintana Roo”, Irisz Mora Vallejo.

La ex futbolista profesional, quien ha representado a México y a Quintana Roo en eventos tan importantes como los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, ganadora de dos medallas Panamericanas y que participó en diversos torneos del balompié mundial, comentó que la inseguridad no se combate sólo con el incremento de efectivos policiacos.

“Queremos atacar el tema de la inseguridad con más policías, pero no queremos sembrar, ya no queremos sembrar en nuestros municipio, el deporte ya se acabó, lo he venido diciendo, el deporte es elitista, hoy solo el que puede pagar una actividad deportiva tiene acceso al deporte”, reconoció.

Ante ello, fue firme al asegurar que el deporte es una fórmula efectiva para rescatar a la niñez y juventud cancunenses; “yo creo que es nuestra responsabilidad, cómo está creciendo la delincuencia, cómo estamos perdiendo a los chicos en el tema de las adicciones muy jóvenes los estamos perdiendo, yo creo que es cuando más debemos participar, estar de este lado, cuando más debemos poner nuestro granito de arena”.

Anticipó que en las escuelas, la Educación Física es una materia que ya no existe, ahora a los chicos, los sacan una vez por semana al patio a hacer actividades aeróbicas, pero eso no es educación física y mucho menos, una práctica deportiva”.

Debemos regresar el interés y el amor por el deporte; durante mi infancia en Cancún, yo sí tuve educación física, yo sí practiqué varias disciplinas deportivas y de allí que pude salir a buscar la oportunidad de crecer en el futbol; el futbol me permitió ganarme una beca para estudiar en la UCLA, una de las universidades más prestigiosas del mundo y todo, gracias al deporte; ¿por qué negarles a nuestros niños oportunidades como la mía?”, se preguntó.

“Tenemos 500 escuelas de educación básica en nuestro municipio, que ya no tienen deporte y allí está el presupuesto, pero se convierte en un tema de voluntad, de regresar el deporte a las escuelas, de darles la oportunidad a todos los menores de desarrollarse en el deporte profesional” agreghó.

La candidata de la coalición PAN-PRD-PCQ, destacó que “el 80 por ciento de quienes nos representan en los nacionales son de escuelas privadas, eso quiere decir que estamos dejando a todos lo niños que no tiene la capacidad económica para pagar un deporte, sin oportunidad; son niños que nos los está quitando la maña, que ya están por todos lados, que los están reclutando a los 12 o 13 años y que los reciben como si fueran su familia y los estamos perdiendo, por eso mi énfasis es otra vez, sembrar, sembrar, sembrar”.

Destacó que durante sus caminatas por el Distrito 07 ha escuchado a muchas madres solteras que son además el sostén de sus hogares y que le manifiestan estas preocupaciones; subrayó que la pandemia separó a muchísimas familias y ha dejado en el abandono a muchos menores que no tienen oportunidad de practicar un deporte, de hacer ejercicio, de abrirse camino en el mundo del deporte y se pierden en la comisión de conductas ilegales.