ELECCIÓN 2022 | “MARIO DELGADO, DELINCUENTE ELECTORAL CONFESO”: ‘Alito’ pide al gobierno federal sacar los recursos públicos de las campañas

Por Saraí Reyes

CANCÚN, MX.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, desde Cancún pidió al gobierno federal de 4T sacar de las campañas el uso de recursos públicos, luego de señalar al líder nacional de Morena, Mario Delgado, de ser un delincuente electoral confeso.

“Hacemos un llamado al gobierno federal exigible que no meta los recursos públicos que tanto criticaron en el tiempo y que hoy lo hacen abiertamente sin respetar la ley, lo vemos porque no tiene capacidad y no tienen como seguir dando resultados al pueblo de México”, exhortó.

Añadió que también es lamentable que haya servidores públicos abiertamente haciendo campaña además del mismo dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de ser un delincuente electoral por estar acarreando gente el pasado 10 de abril para que participarán en la consulta ciudadana, cuando eso está prohibido.

“Estos son unos cínicos aparte de mentirosos, creo firmemente que debemos hacer un llamado a la cordialidad, al trabajo en equipo y trabajar juntos, a pensar en México y al no discurso de la polarización y privilegiar las propuestas y los ciudadanos puedan decidir”, resaltó

Añadió que el gobierno federal esta desesperados porque no están dando resultados al país, lo anterior tras ser cuestionado sobre las acciones que han emprendido en contra de empresarios de Quintana Roo y contra quienes se han pronunciado en contra del proyecto del Tren Maya.

“No están dando resultados por el país, el daño ecológico que están haciendo en Quintana Roo es muy grave, pero pelearse con ambientalistas, presionar a empresarios, no tener una visión real de los que ocurre en el país es verdaderamente responsable, no dan una y no vemos resultados en económica, salud, combate a pobreza”, afirmó. (Noticaribe)