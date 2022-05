VA BLANCA MERARI CONTRA LAURA FERNÁNDEZ: Alcaldesa de Puerto Morelos presenta nuevas denuncias por presunta corrupción contra candidata a la gubernatura

PUERTO MORELOS, MX.- En plena campaña electoral, la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, quien llegó al cargo apoyada por la ex alcaldesa Laura Fernández Piña, dio una rueda de prensa para dar a conocer una serie de supuestas irregularidades que heredó de la hoy candidata a la gubernatura por la coalición ‘Va por Quintana Roo”.

“No vamos a ser tapadera de nadie, mucho menos en actos de corrupción”, dijo la presidenta municipal que milita en el Partido Verde Ecologista de México y que en su momento fue una aliada de Laura Fernández Piña, quien abandonó ese partido para competir por la gubernatura bajo las siglas del PAN-PRD-

Blanca Merari explicó que actualmente tienen presentadas tres denuncias por asctos de corru2pción.

La primera denuncia es por el presunto delito de peculado por 4.2 millones de pesos, la cual fue presentada el 15 de marzo de este año.

La segunda denuncia fue presentada el 5 de mayo por presuntamente cometer fraude con las cuotas del IMSS de los trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Morelos, ya que durante dos años dejaron de pagarse las cuotas, aunque a estos sí se les descontaron de la nómina.

La tercer denuncia contra Laura Fernández, presentada apenar el 10 de mayo, es por presunta negligencia en el desempeño de sus funciones, fraude procesal y peculado.

En las denuncias contra Laura Fernández también se implica a otros servidores públicos de la anterior adminstración como el ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Antonio Velázquez Batancourt; el ex oficial mayor, Héctor Alcaraz Argote, y el ex tesorero, Eligio Sierra Peña.

Blanca Merari, cuyo esposo Nacho Sánchez fue asesinado a balazos cuando se perfilaba para obtener la candidatura del PVEM a la presidencia municipal de Puerto Morelos que posteriormente ella ocupó, responsabilizó a Laura Fernández de cualquier cosa que le pase a ella, a su familia o a su equipo de trabajo.

“Sabemos que lo que hoy denunciamos puede sin duda acarrear molestia en mucha gente y hablo de los ex funcionarios de Puerto Morelos y por supuesto que tememos. Soy una mujer de carne y hueso como cualquiera de los aquí presentes, y no puedo negar que a veces se vive con temor por las reacciones que pueda haber y nos toca cuidarnos y estar muy atentos”, dijo Blanca Merari.

E incluso advirtió: “Y no dudo que, en un acto de desesperación, ella considere llegar a un auto atentado o alguien de su equipo de trabajo con tal de victimizarse”.

Durante la rueda de prensa, que tuvo lugar en la sala de cabildo, la Presidenta Municipal advirtió que no permitirá que mantengan vigentes las Asociaciones Público Privadas que se aprobaron en el trienio anterior, una de ellas para el servicio de alumbrado público y la otra para la construcción del palacio municipal, ya que eso significaría que las aportaciones federales para Puerto Morelos se reduzcan en casi 50 por ciento durante 20 años, al estar comprometidas para el pago a particulares.

Blanca Merari Tziu negó que se trate de una venganza en contra de la ahora candidata a gobernadora por la alianza PRD-PAN-Confianza por Quintana Roo, sino que se trata de un tema de justicia, ya que, por ejemplo, se pagaron obras por más de 4.2 millones de pesos que registran cero por ciento de avance, como la pavimentación de calles en las colonias La Fe y Tierra Nueva.

Cabe mencionar que durante el proceso de entrega-recepción se levantaron poco más de 2,500 observaciones, que derivaron en 64 citatorios a comparecencia, además de que se turnaron a investigación 24 asuntos que hoy siguen el proceso administrativo, y en algunos casos se han presentado denuncias de carácter penal, antes descritas, que involucran directamente a Laura Fernández.

En la rueda de prensa, la oficial mayor, Irma Ávila Méndez; la secretaria municipal de Obras y Servicios Públicos, María de los Ángeles López Barrientos; el Consejero Jurídico, Yosimar Castillo Arambute; la tesorera Ana Isabel Luna García y el abogado Karim de la Rosa Peláez, expusieron a detalle que la administración pasada heredó deudas, compromisos a largo plazo que son insostenibles para Puerto Morelos pero que, sobre todo, se trata de actos de corrupción, como los adeudos de ISR e ISN con el SAT y el SATQ por retenciones no enteradas al fisco federal y estatal; adeudos al IMSS por falta de pago de las cuotas retenidas a los trabajadores; fraude laboral en la basificación sindical de personal de confianza de la pasada administración; adeudos con proveedores varios; inconsistencias en materia de obra pública y las APP’s. (Con información del Ayuntamiento de Puerto Morelos)