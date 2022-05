YUCATÁN | Propone diputada ley relativa al lenguaje incluyente y no sexista para hombres y mujeres

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En el Congreso del Estado de Yucatán se ha recibido una propuesta que tiene que ver con fomentar y respetar el lenguaje incluyente y no sexista en las leyes e instituciones, por lo que en caso de ser aprobada deberán hacerse algunas reformas a algunas leyes.

Algunas modificaciones serían para la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, la Ley de Gobierno de los municipios de Yucatán y otras.

La diputada Dafne López Osorio mencionó que las mismas leyes mexicanas establecen el respeto a los derechos humanos, además que las mismas deben ser accesibles a todas las personas en función del principio de igualdad y no discriminación.

Mencionó que ha sido posible favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en algunos ámbitos, pero faltan muchos otros como el jurídico, social, económico y cultural.

Asimismo, recordó que la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Yucatán, establece en su artículo 26, que la política estatal y municipal, deberán contemplar, entre otras, utilizar un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo

y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales.

“El lenguaje incluyente y no sexista representa una tendencia que ha tomado gran importancia a nivel internacional en materia de igualdad y no discriminación, ello con la finalidad de abandonar una tradición patriarcal y antropocentrista en la que

el ‘modelo de humanidad’ giraba en torno a la figura masculina, invisibilizando a las mujeres y las personas que no encajaban dentro de la expectativa de dicho género”, explicó.

Expuso que en ámbito internacional se han realizado acciones para promover el lenguaje incluyente y no sexista, como Colombia.

Mencionó también que las mujeres han pugnado por el reconocimiento de sus derechos, lo cual ha dado como resultado la adopción de diversas convenciones o tratados

internacionales que favorecen el lenguaje incluyente, tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.

Afirmó que a nivel nacional se han realizado esfuerzos por diferentes autoridades para que en el lenguaje estén visibles las mujeres, como es el caso del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es por ello que con la iniciativa buscan adecuar los proyectos de ley, acuerdos, publicaciones y demás comunicaciones que surjan del Congreso, a los estándares de lenguaje incluyente y no sexista que permitan visibilizar a las mujeres y personas que, históricamente, han sido segregadas en nuestra sociedad.

Dijo la legisladora local que el lenguaje incluyente y no sexista tiene por objetivo también visibilizar a las personas independientemente de su sexo o género, evitando el uso de estereotipos de género que las sometan, excluyan o denigren. (Noticaribe)