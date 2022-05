DENUNCIAN A LA COJUDEQ POR DESPOJO: Representantes del club deportivo de fútbol Yamalkan señalan violación a contrato de comodato

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Por el delito de despojo, que les estaría ocasionando daños económicos por 4 millones de pesos, el club de fútbol Yamalkán F. C presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), encabezada por Antonio López Pinzón.

En conferencia de prensa, el presidente del club deportivo, Adrián Valdéz Contreras acompañado del vicepresidente, Víctor Valdéz Orozco; el gerente, Rodolfo Trillo y el asesor jurídico, Miguel Ángel Torres Fritz, explicó que firmaron un contrato de comodato con el titular de la Cojudeq por el uso del Estadio de Fútbol “José López Portillo”, en Chetumal, y que vence el 24 de septiembre próximo.

Sin embargo, el domingo pasado, por instrucciones del titular de la Cojudeq, Antonio López Pinzón, las instalaciones del Estadio “José López Portillo” y con el argumento del término de la administración estatal las instalaciones fueron cerradas sin notificación formal.

Explicó que a pesar de la insistencia y reclamo de la directiva, personal de la Cojudeq no les permitió sacar las pertenencias del Club y los artefactos de utilería y entrenamiento de los jugadores así como equipo de cómputo, material administrativo y mantenimiento de las instalaciones, quedaron bajo llave.

El material y equipo está valuado en unos cuatro millones de pesos.

Recordó que en el periodo de vigencia del contrato se invirtieron dos millones de pesos en la rehabilitación del inmueble, que quedaría para beneficio del estadio.

Tras obtener asesoría jurídica y comprobar que se encuadra el delito de despojo, el club interpuso la denuncia penal.

Además, del equipo que no pudieron recuperar, el Club Deportivo Yalmakán F. C. no puede realizar otras actividades, como entrenamientos y visoreo de nuevos talentos.

Aclaró que están dispuestos a la negociación para no afectar a los integrantes del club y deportistas. (Noticaribe)