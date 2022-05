ELECCIÓN 2022 | Se compromete Kira Iris a que Quintana Roo vuelva a tener servicios de salud gratuitos con el regreso del Seguro Popular

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El regreso del Seguro Popular para el Estado, será una realidad con la continuación de Kira Iris, candidata a diputada local por el Distrito X de Solidaridad de la coalición “Va por Quintana Roo”, del PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo a la próxima legislatura.

Kira Iris tiene claro que las consultas médicas y medicamentos tienen que regresar para las familias quintanarroenses, quienes han sufrido un fuerte golpe al bolsillo de su economía, con los gobiernos de Morena, quienes les arrebataron el servicio de salud gratuito a la sociedad mexicana.

La coalición “Va por México”, son hasta ahora, los únicos que están preocupados por los programas sociales que han sido arrebatados por el actual Gobierno Federal, es por ello que, al conocer las necesidades de la sociedad, buscan ser un aliado para ellos y protegerlos sobre todo en el tema económico y de salud.

Hoy, Kira Iris tiene como prioridad que en el Congreso de Quintana Roo apoyará e impulsará el regreso del Seguro Popular al Estado y que realmente se vele por los derechos de los locales, pero sobre todo que se cuide a quien trabajan día a día en que este destino sea el número uno en cuestión turística a nivel Latinoamérica.

“Mi compromiso es con mi gente, con las familias solidaridenses y del Estado, para que nunca más un gobierno les quite lo que por ley les corresponder, tener un servicio digno de salud y que no se quede en el olvido que, gracias a estas familias, somos el mejor destino y son ellos quienes atienden el turismo. No están solos y las consultas y medicamentos volverán a ser gratuitos”, expresó Kira Iris.