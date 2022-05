NO HAY QUE OLVIDAR EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA ENFERMERÍA: Aunque parece que la crisis en salud por la pandemia está pasando, hay quejas por la cancelación de contratos, becas con pagos paupérrimos

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras dos años de esfuerzo y dedicación para superar la pandemia por Covid19, personal de enfermería hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a cumplir su palabra de mejora salarial y su homologación al de otras profesiones, becas para servicio social y capacitación, al conmemorarse el día internacional y nacional de la enfermería.



Afirmaron que si bien la crisis por la pandemia está pasando sigue la problemática por la deficiencia de personal no sólo médico sino también de enfermería y también la queja por la cancelación de los contratos por tiempo y obra, lo que ha generado la duplicidad de la carga de trabajo del personal del base.



Al mantenerse Quintana Roo en el color verde sostenido del semáforo sanitario, de manera particular organizaron una ofrenda floral en las afueras del Hospital General de Chetumal ya que, a pesar de la invitación ninguna autoridad de la Secretaría de Salud los acompañó.

Fraby Barrera Blanco, presidenta del Colegio de enfermeras, señaló que juegan un papel fundamental en el cuidado directivo no sólo de los pacientes sino de sus familias “como enfermera descubres que cada acción genera un efecto en su entorno y no hay que olvidar que somos la cara visible de un equipo humano el cual muchas veces se olvida que existe”.



Durante la ofrenda floral hicieron un llamado a las autoridades hacendaría y gubernamentales a revisar el número de becas para servicio social y el monto de las mismas ya que en estos momentos son monto paupérrimos; esperan sea firmado el convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo y las políticas públicas en materia de salud para lograr la homologación salarial al de otras profesiones.

También pidieron ser considerados dentro de los programas de capacitación tal y como han sido tomados en cuenta los maestros.

Destacaron el esfuerzo y dedicación de enfermeras y enfermeros durante estos dos años de pandemia y poner de su propio bolsillo parta adquirir sus propios equipos de protección personal y las jornada laborales extensas para atender las áreas covid.

Afirmaron que invertir en la enfermería es invertir en el desarrollo del país, es asegurar la salud el pueblo. (Noticaribe)