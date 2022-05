‘SI NO HAY MAÍZ, NO HAY PAÍS’: AMLO insiste en enfrentar la inflación con producción agrícola para el autoconsumo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Durante su gira de este fin de semana por el sur del estado de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó que su gobierno se puso como meta fomentar el autoconsumo de alimentos para así dejar de depender de otros países, medida que ayudará a revertir la fuerte inflación que atraviesa el país, publicó infobae.com.

“Si no hay maíz, no hay país” dijo el Ejecutivo Federal con su particular estilo, con lo que justificó la necesidad de que los campesinos reciban apoyos gubernamentales para aumentar la producción de maíz y fríjol, pero también se debe fomentar la cría de animales como gallinas y cerdos.

Además, defendió su estrategia de precios de garantía a productos agroalimentarios y mandó “al carajo” las medidas de los tecnócratas para impulsar al campo mexicano, pues dijo que con esas medidas solo se destinarían recursos para “los de arriba” con la esperanza de que los beneficios “gotearan para los de abajo”.

También se comprometió a invertir en la producción de fertilizantes orgánicos y reprochó que los gobiernos “neoliberales” dejaron como herencia plantas en malas condiciones y resaltó el caso de “Agronitrogenados”, la cual se adquirió a un sobreprecio para Petróleos Mexicanos (Pemex).

López Obrador señaló que la guerra entre Rusia y Ucrania se debió evitar con el trabajo diplomáticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que ahora las consecuencias económicas por ese conflicto se ven reflejadas en una presión inflacionaria en todo el mundo.

AMLO destacó que en México, la inflación se ubicó en abril en 7.7%, según sus palabras, y dijo que para revertir esta situación se debe promover el autoconsumo, es decir producir en México los alimentos que requiere la población.

Reconoció que en México el 3.1% de la inflación se debe al alza de los alimentos, por esa razón impulsó el acuerdo con empresarios para que 24 productos de las canasta básica no aumenten de precio.

El mandatario mexicano lleva a cabo este fin de semana las Jornadas de producción para el autoconsumo para combatir la inflación que ha llevado a un alza generalizada de precios, afectando a los bolsillos de la familia particularmente a la hora de adquirir alimentos.

El mandatario señaló que la actual producción de Petróleos Mexicanos es casi la mitad de lo que se extraía en el sexenio de Vicente Fox, pero insistió que se trata de una medida responsable, pues no se debe gastar la riqueza de las futuras generaciones, de modo que el millón y medio de barriles diarios que se producen ahora, es solo lo necesario para el consumo nacional. (Fuente: infobae.com)