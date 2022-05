ELECCIÓN 2022 | PASAN DEL PAN AL VERDE EN SOLIDARIDAD: El PVEM crece y se fortalece en Quintana Roo, destaca Pablo Bustamante

Anuncia el Secretario General del PVEM en el Estado la integración de Matilde Carrillo y Rudiel Balam, ex militantes panistas, a las filas del Verde Ecologista | Estefanía Mercado hace un llamado a los jóvenes de Acción Nacional que no son escuchados ni tomados en cuenta, para sumarse a su proyecto

PLAYA DEL CARMEN, MX.- La familia verde crece y se fortalece en todo Quintana Roo, destacó el Secretario General del PVEM en el Estado, Pablo Bustamante Beltrán, al dar la bienvenida a este organismo político a la regidora en Solidaridad, Matilde Carrillo Vejar, y al líder juvenil, Rudiel Balam, ambos exmilitantes del Partido Acción Nacional (PAN).



En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el dirigente municipal del PVEM en Playa del Carmen, Fernando Muñoz Calero, y la candidata a diputada local por el Distrito 10, Estefanía Mercado Asencio, entre otros integrantes de este organismo político, Pablo Bustamante sostuvo que cada vez se fortalece el Partido Verde Ecologista de México con miras al próximo 5 de junio.



“El Partido Verde tiene un proyecto que se fortalece, somos una familia y aceptamos a cada miembro que se integra con nosotros; nuestra próxima diputada local, Estefanía Mercado, tiene gran aceptación del pueblo, lo que refleja el crecimiento histórico que tenemos en este municipio”, afirmó Pablo Bustamante.



Por su parte, la candidata a diputada por el Distrito 10 de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”, Estefanía Mercado, hizo un llamado a todos los jóvenes que están en Acción Nacional para sumarse a su proyecto.



“Las puertas están abiertas para ustedes, si no son escuchados, si no son tomados en cuenta, si se sienten únicamente utilizados, aquí es donde podemos marcar la diferencia. Bienvenida Matilde, gracias por estar con nosotros; bienvenido Rudiel, créanme cuando les digo que no le vamos a fallar a la gente de Playa del Carmen y mucho menos a los jóvenes”, aseveró.



Finalmente, Matilde Carrillo y Rudiel Balam expresaron que el PVEM es quien mejor está trabajando por el futuro del Estado, de forma cercana a la gente y a las juventudes.



En el evento estuvieron presentes el delegado del PVEM para el proceso electoral en Quintana Roo, Francisco Elizondo Garrido; la candidata a diputada Yohanet Torres Muñoz; la candidata suplente del Distrito 10, Laura Corrales, entre otros. (Fuente: PVEM)