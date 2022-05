Que no se les olvide que en Quintana Roo gobierna el panista-perredista Carlos Joaquín González, afirma el dirigente estatal de Morena, Humberto Aldana, tras señalamientos de que hechos violentos en Cancún tienen tintes políticos y que hay una narco elección

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Ante los señalamientos de que, tras la ola de ejecuciones registradas en Cancún hay cuestiones políticas y que en Quintana Roo se viven unas “narco elecciones” según declaraciones del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, el delegado en funciones de presidente de Morena, Humberto Aldana Navarro afirmó que no se debe olvidar que el Estado es gobernado en estos momentos por el panista-perredista Carlos Joaquín González.

Afirmó que al dirigente nacional del PRD se le olvida que su partido gobernó las zonas más críticas del país “donde es obvio el narco estado en entidades como Michoacán, pero la doble moral desvirtúa más a su partido”.

Lo que están buscando es meter el temor y la zozobra para ver si de esa manera, a la mala, pueden ganarnos; la desesperación los está llevando a esa situación y la desesperación no es buena consejera, advirtió.

Aldana Navarro lamentó la falta de seriedad del dirigente nacional del PRD al referirse a un tema tan delicado y politizar los hechos delictivos que se han registrado en la zona norte del Estado, “lo ubica como un vulgar charlatán irresponsable”.

El delegado en funciones de presidente de Morena recordó que Quintana Roo, gobernado por la alianza PAN-PRD se encuentra en el quinto lugar nacional en inseguridad y que en el último año se ha registrado una serie de balaceras en restaurantes, bares, antros y ataques contra empresarios, principalmente en Cancún.

Detalló que en los cinco años de gobierno de Carlos Joaquín, los homicidios aumentaron en un 200.6 por ciento; las lesiones en un 86 por ciento; el robo en un 37.2 por ciento; el narcomenudeo en un 284.1 por ciento; la extorsión, 41.6 por ciento; la violencia familiar, 99.7 por ciento ; los feminicidios, 525 por ciento así como los delitos contra la libertad y seguridad sexual en un 289.2 por ciento.

El avance de la criminalidad debe analizarse a profundidad y no de manera coyuntural por la campaña política, ya que se trata de un tema serio, muy grave y sensible, en el que la oposición al Gobierno Federal está involucrada; ha comprometido la seguridad de todos por la forma tan errática de enfrentar el fenómeno, como hicieron los ex presidentes Vicente Fox o Felipe Calderón, quien cogobernó con el crimen organizado en una aparente guerra frontal que bañó con sangre el territorio nacional, afirmó.

