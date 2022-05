Fiscal anticorrupción de Tamaulipas quiere someter al polígrafo a diputada morenista, sobrina de AMLO

TAMAULIPAS, MX.- La diputada acusada de cohecho, Úrsula Salazar Mojica podría ser sometida al polígrafo para que la Fiscalía Anticorrupción compruebe que está mintiendo cuando asegura que no es su voz en la grabación donde solicita “inflar facturas” y “moches” a proveedores, publicó Grupo Fórmula.

En rueda de prensa, el fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, dijo que “a todo santo le llega su día” y que, convencido de que es la voz de la diputada en las grabaciones y que cometió cohecho, en caso que no proceda el desafuero, la esperará a que concluya su período como legisladora para llevarla ante la justicia.

“A cada Santo le llega su día, ella podrá ser legisladora y se lo respetamos por tres años, esta fiscalía, al menos por lo pronto, su servidor a cargo, por ocho años, si hay necesidad de esperarla la esperaré”, dijo el Fiscal Anticorrupción.

Dijo que el peritaje de una primera grabación confirmó que es la voz de la sobrina del Presidente y que, hay una segunda grabación que también someterán al análisis de los expertos.

La negación de Úrsula Salazar, quien insiste que no es su voz, solo revela un enorme desprecio a la ciencia y a la justicia, afirmó Ramírez Castañeda quien aseguró que la Fiscalía a su cargo no fabrica delitos y que la ciencia no se equivoca.

El fiscal reservó el dato acerca de si ya tienen localizado al proveedor de la grabación, pero adelantó que ya investigan el padrón de proveedores del Conalep y que no descarta encontrar nuevos indicios contra la diputada.

“Si ella insiste en que las pruebas con que se cuenta en este momento son apócrifas como lo ha manifestado, para mí eso es un claro desprecio hacia la ciencia y hacia la ley, porque esta fiscalía no fábrica pruebas a la ciencia porque nosotros estamos apoyados en un dictamen científico”, concluyó. (Fuente: Grupo Fórmula)