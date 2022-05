ELECCIÓN 2022 | KIRA IRIS HACE UN LLAMADO AL VOTO ÚTIL EN SOLIDARIDAD: “Basta ya a la ‘NO’ transformación que solo atiende intereses de algunos y no de los playenses”, dice la candidata al Distrito 10

PLAYA DEL CARMEN, MX.- “Hago llamado al voto útil, a los militantes de Morena que no se dejen engañar y que, si no están de acuerdo a lo que tienen en campaña, no le den fuerza y se unan al voto útil; ¡vamos con la gente, por una mejor calidad de vida para las personas!”, expreso Kira Iris, candidata a Diputada local por el Distrito X de la coalición “Va por México”, PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo.

En conferencia de prensa, Kira Iris, destacó que cada una de sus propuestas se basan en las necesidades de las familias playenses: reactivación económica, calidad de vida; trabajo en equipo, pero sobre todo que en ella existe el compromiso, lealtad y la experiencia para sumarse al trabajo del Congreso del Estado.

“El oportunismo e inexperiencia es lo peor que le puede pasar a nuestro Congreso; hoy hemos platicado con gente apática al proceso electoral, que perdieron la confianza al voto, pero que al escucharnos se están sumando a este proyecto de crecer por un mejor lugar de vida”, compartió Kira Iris.

La candidata sigue destacando dentro de sus propuestas: combatir la corrupción, por medio de acciones y determinaciones a través de un gobierno digital que facilite todo por medio de plataformas digitales.

Regresar las guarderías y escuelas de tiempo completo, remodelando y condicionando inmuebles, para tener mejores servicios integrales, pero también que la educación sea bilingüe, que es una petición ciudadana por vivir en un destino turístico.

“Hoy, hacemos un llamado a la gente a que despierte, que no se dejen engañar y que vean la verdad que el futuro de nuestras familias está en el voto útil, en quienes sí queremos que se siga viendo el cambio en Solidaridad”, expresó la candidata por el Distrito X.