NO HAN SIDO TOMADOS EN CUENTA POR EL GOBIERNO FEDERAL NI CONOCEN EL PROYECTO: Preocupa a dignatarios mayas posibles afectaciones a los centros ceremoniales por la construcción del Tren Maya

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – La mayoría de los dignatarios Mayas se encuentran molestos porque el gobierno Federal no los ha tomado en cuenta respecto a la construcción del Tren Maya y las posibles afectaciones a los centros ceremoniales, manifestó el juez tradicional de Tixcacal Guardia, Pedro Ek Zituc.

Aclaró que los que han aprobado el proyecto no son dignatarios mayas y no trabajan en los centros ceremoniales. La gran mayoría de los dignatarios que son gente adulta está molesta porque no hemos sido tomados en cuenta y preocupa que no respeten nuestros usos y costumbres, afirmó.

El Tren Maya afectará a las comunidades y los centros ceremoniales y preocupa porque no se respeta ni toma en cuenta la opinión de los dignatarios mayas, señaló.

Los 700 dignatarios Mayas que trabajan en los centros ceremoniales pedimos respeto y ser tomados en cuenta para conocer el proyecto y las afectaciones, reiteró. (Noticaribe)