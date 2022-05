AMLO reporta ingreso único por un millón 628 mil 717 pesos durante 2021; no posee propiedades de ningún tipo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reportó oficialmente ingresos del año pasado por un monto de un millón 628 mil 717 pesos, es decir, 61 mil 317 pesos más en comparación con el 2020 donde informó que percibió un sueldo neto anual de un millón 567 mil 400 pesos, publicó Proceso.

A través de la plataforma Declaranet, el mandatario difundió su declaración patrimonial y de conflicto de intereses, donde aseguró que no tiene ninguna propiedad o vehículo alguno y mucho menos haber obtenido un rendimiento financiero.

El informe patrimonial del presidente López Obrador se publica por segundo año consecutivo y reportó dos cuentas bancarias sin dar detalles del saldo en Banorte y Afirme, mientras que su plan de ahorro para el retiro lo tiene en Pensionissste.

Además, indica que la única fuente de ingresos es el sueldo que percibe como titular del Ejecutivo federal desde diciembre de 2018.

Ello a pesar de que en marzo pasado, anunció públicamente que las regalías de su último libro titulado “A la mitad del camino”, no solo era uno de los textos de política más vendidos en México sino que le dejaría regalías por al menos 3 millones de pesos.

“Ahora me voy a rayar porque no le va a gustar a los adversarios, pero el libro que escribí, el de ‘A la mitad del camino’ se ha vendido mucho, es el libro más vendido sobre temas políticos sociales del país, se han vendido más de 200 mil ejemplares, y entonces pagando impuestos, voy a recibir ahí como 3 millones de pesos porque me dan el 12% de cada libro vendido”, dijo en ese entonces en una conferencia mañanera. (Fuente: Proceso)