Advierten bloqueo al basurero de Chetumal por cambio de comisariado ejidal de Calderitas

CHETUMAL, MX. – El acuerdo que mantiene el ejido Calderitas con el Ayuntamiento de Othón P. Blanco para no bloquear el acceso al basurero municipal, como habían advertido anteriormente, por el uso de parcelas y lotes urbanos para depositar los desperdicios, podría quedar sin efectos si antes del 21 de julio no se retiran esos desechos y desocupan sus terrenos, advirtió el comisariado Juan Carlos Poot Uh.

Lo anterior es porque el cambio de la mesa directiva del ejido será a partir de la mencionada fecha y con ello Poot Uh dejaría de interceder para evitar acciones en contra del municipio, luego de que la presidenta municipal, Yensunni Martínez, pidiera comprensión.

“Nos pidió la presidenta municipal que la entendiéramos, que la comprendiéramos, no hay un recurso ahorita en el plan municipal, ni estatal, para darle un saneamiento a lo que viene siendo el basurero, nos explicó que no hay captación de recursos, nos explicó también que están trabajando sobre un relleno sanitario regional, donde prácticamente va entrar Bacalar, Othón P. Blanco, creo que Felipe Carrillo Puerto, que están promoviendo ellos”, señaló el entrevistado.

Destacó que si los ejidatarios no han insistido con bloquear o realizar otros movimientos a manera de presión es porque él ha platicado con ellos.

“Yo le dije (a la presidenta municipal) y le di mi palabra que yo la entiendo y la comprendo, pero después del 21 yo ya no me hago responsable si los ejidatarios le cierran el basurero, porque a manera de decir verdad si antes del 21 no hay el retiro de la basura de las parcelas y los lotes urbanos los ejidatarios se van a organizar y le van a cerrar el basurero”, agregó.

De igual manera reveló que el último encuentro con autoridades del Ayuntamiento, las autoridades se comprometieron a colocar una pluma de control en la entrada al basurero y aumentar la vigilancia para que todo aquel que llegue a depositar sus desechos nos los abandone en el camino.

“Se comprometieron también a meterle luminarias desde la glorieta hasta el relleno sanitario, lo otro igual es que van a desalojar urgentemente toda las parcelas y los lotes urbanos de los compañeros ejidatarios”, recordó Poot Uh. (AGENCIA SIM)