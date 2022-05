‘Alito’ Moreno acusa de espionaje a Renato Sales, fiscal de Campeche y ex Comisionado Nacional de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Alejandro Moreno presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Layda Sansores por la publicación de audios en los que supuestamente el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lleva acabo actos de corrupción, publicó infobae.com.

Y por medio de su cuenta oficial de Twitter, compartió el acuse de la denuncia, pero además señaló que en el caso de los audios estaría implicado el ahora fiscal del estado de Campeche, Renato Sales Heredia.

Ya que en la publicación mencionó que se le acusa de haber “robado” a la Policía Federal un programa de espionaje israelí durante su gestión como Comisionado Federal de Seguridad (2015-2018), por lo que también presentó una denuncia en contra de este ante la Auditoria Superior de la Federación.

¿Quién es Renato Sales Heredia?

Sales Heredia es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios de maestría en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con la página de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Tiene 32 años de experiencia en el sector público iniciando su carrera en el Poder Judicial Federal en 1986 especializando en área penal.

De 1998 al 2006 servidor público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en donde ocupó diferentes cargos, como Coordinador de Asesores del Subprocurador de Procesos; Coordinador de Asesores del Procurador General de Justicia del Distrito Federal; Subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, y Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales.

Del 2007 al 2009 se desempeñó como Asesor del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y después Procurador General de Justicia del Estado de Campeche donde se mantuvo hasta el 2013 cuando fue nombrado Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la extinta Procuraduría General de la República.

Y en 2014, fue designado como el primer titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro. Y fue hasta el 2015 que fungió como Comisionado Nacional de Seguridad hasta el 2018. Actualmente es Fiscal General del Estado de Campeche, cargo que ocupa a partir del 16 de septiembre del año 2021.

Acusación de Alejandro Moreno

En la denuncia presentada por Moreno Cárdenas señala que no cumplió con su trabajo de supervisar y garantizar el desempeño honesto de su personal en la Policía Federal, pues tenía la obligación de coordinar e impulsar mejoras en el sistema para la recolección de datos para la prevención de delitos.

Dicha obligación, según señala el documento, no fue cumplida debido a que el proyecto “Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e Inteligencia”, elaborado por la empresa Rafael Advanced Defense Systems LTD., no fue implementado en las divisiones de la Policía Federal.

Y señaló los pagos en exceso de infraestructura en el hardware y software de los que se identificaron únicamente las facturas, lo que causó un daño a la Hacienda Pública Federal de 807 millones 659 mil 404 pesos. (Fuente: infobae.com)